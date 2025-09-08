Strefa relaksu w biurze – jak stworzyć przestrzeń, w której pracownik może efektywnie odpocząć?

Jakie aspekty należy uwzględnić podczas tworzenia strefy relaksu? Podpowiadamy!

Strefa relaksu jest w stanie realnie przyczynić się do zwiększenia wydajności pracowników. Krótkie przerwy pozwalają na regenerację sił, a to z kolei wpływa na znacznie lepsze skupienie oraz koncentrację w trakcie wykonywania zadań. Jednocześnie tego typu przestrzeń sprzyja ogólnej efektywności, przekładając się na lepszą koncentrację oraz większą kreatywność – pozwala bowiem oderwać się od rutyny, a przy tym także zyskać zupełnie nową perspektywę. Dlatego, planując strefę relaksu w biurze, dobrze jest zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, jakie mogą wpłynąć na jej funkcjonalność oraz atrakcyjność dla pracowników. Mowa tu między innymi o:

przestrzeni – zdolnej pomieścić meble oraz akcesoria niezbędne do wypoczynku;

– zdolnej pomieścić meble oraz akcesoria niezbędne do wypoczynku; lokalizacji – miejsce relaksu powinno być oddzielone od strefy pracy, by w ten sposób zapewniać pracownikom spokój oraz ciszę;

– miejsce relaksu powinno być oddzielone od strefy pracy, by w ten sposób zapewniać pracownikom spokój oraz ciszę; oświetleniu – najlepsze jest przede wszystkim światło naturalne, gdyż wpływa ono korzystnie na samopoczucie;

– najlepsze jest przede wszystkim światło naturalne, gdyż wpływa ono korzystnie na samopoczucie; wentylacji – cyrkulacja powietrza to niezbędny element oddziałujący na komfort pracowników korzystających ze strefy relaksu.

Dobrze zawczasu zapytać pracowników o ich osobiste oczekiwania co do strefy relaksu w firmie, przeprowadzając ku temu ankietę lub rozmowy, by w ten sposób dowiedzieć się, jakie elementy są dla nich najważniejsze – a następnie uwzględnić je w projekcie. Współczesne biurowe strefy relaksu przyjmują zwykle różne formy oraz style, aby w ten sposób sprostać oczekiwaniom pracowników, a przy tym w pełni dostosować się do charakteru firmy. Jeden aspekt pozostaje jednak niezmienny. Chodzi oczywiście o odpowiednie meble.

Meble do strefy relaksu w biurze: co warto wiedzieć?

Podstawą niemal każdej strefy relaksu są przede wszystkim wygodne fotele oraz sofy. Dobrze jest wybierać meble, które są w stanie zapewnić nie tylko komfort, lecz także wsparcie dla ciała. Ergonomiczne konstrukcje pozwolą na pełne odprężenie. Szeroką ofertę mebli, jakie można z powodzeniem wykorzystać do stworzenia wartościowej strefy relaksu w biurze, oferuje między innymi firma CEZAS-GLOB. Na stronie cezasglob.pl zainteresowani mogą wybierać spośród szerokiej gamy foteli oraz sof dostępnych w różnorodnych wariantach kolorystycznych, co znacząco ułatwia dopasowanie ich do niemal każdej aranżacji strefy relaksu. Oprócz tego dobrze jest dodać do strefy relaksu akcesoria, które zwiększają komfort całej strefy. Mowa tu między innymi o poduszkach pod głowę czy miękkich dywanach. Te drobne detale są w stanie stworzyć naprawdę przytulną atmosferę, która sprzyja odprężeniu. Pamiętaj: nawet krótka przerwa spędzona w sprzyjających warunkach jest w stanie przynieść naprawdę szybki efekt regeneracji!