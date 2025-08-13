Autostrada A2 na wschód od Białej Podlaskiej: Są chętni na budowę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o przetargu na wykonanie projektu technicznego i wykonawczego oraz budowę ponad 9 km autostrady od Kijowca do węzła Dobryń, która umożliwi w przyszłości dojazd do terminala samochodowego Koroszczyn. Zainteresowanych jest dziewięciu wykonawców.

Najtańszą ofertę w przetargu na projekt i budowę złożyło konsorcjum firm Trakcja (lider) i Kauno tiltai, które wyceniło zadanie na 445 242 360,83 zł.

Pozostałe oferty:

• Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones (konsorcjum) - 568 583 349,21 zł,

• Budimex - 538 212 220,63 zł,

• Mirbud i Budpol (konsorcjum) - 457 769 100,00 zł,

• Mostostal Warszawa - 532 111 657,03 zł,

• PORR i P.H.U.B Piotr Pawlica (konsorcjum) - 512 339 280,00 zł,

• Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR - 631 462 587,24 zł,

• Rubau Polska - 606 122 196,00 zł,

• Strabag - 603 533 079,00 zł.



Umowa z wybranym wykonawca ma zostać podpisana jeszcze w tym roku. A jak będą oceniane oferty?

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwsze kryterium to cena (60 proc.), a dwa kolejne uwzględniają przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich elementami (10 proc.) oraz na obiekty mostowe wraz ich z wyposażeniem (30 proc.)

Wykonawca na realizację zadania będzie miał 32 miesiące od daty zawarcia umowy, a zakończenie prac przewidywane jest w 2029 roku.

Jaki jest dokładnie zakres prac?

Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa. Wybudowany zostanie węzeł Dobryń i para MOP-ów: Kijowiec Północ i Południe. Ponadto w ramach kontraktu powstaną m.in. obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie oraz odwodnienie drogi. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z nowych chodników, ścieżek rowerowych i ciągu pieszo-rowerowego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.