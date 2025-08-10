Pride of Poland 2025. "Odbudowa zasobu najważniejsza, bo doszło do rabunkowej wyprzedaży"

- Konie arabskie są uważane za najpiękniejsze na świecie, cechują się wspaniałym usposobieniem, charakterystyczną budową, ruchem i charyzmą- mówi Weronika Sosnowka, od kwietnia prezes janowskiej stadniny. Dni Konia Arabskiego trwają już od czwartku. Nowością w tym roku był pokaz Emirates Arabian Horse Global Cup. To międzynarodowe wydarzenie stworzone i finansowane przez Stowarzyszenie Konia Arabskiego Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Poza tym, 115 koni prezentuje się w narodowym czempionacie. Taka liczba wysuwa janowski pokaz na pozycję lidera w całej Europie jako najliczniejszy czempionat. Ale kulminacyjnym punktem jest niedzielna aukcja Pride of Poland. – Dotychczas zarejestrowali się klienci z Bliskiego Wschodu, Szwecji, Belgii, Francji, ale zapisy trwają prawie do samej aukcji. Wówczas podawane są też ceny wywoławcze za konie - zaznacza Sosnowska.

Na tegorocznej Pride of Poland wystawionych będzie 15 arabów, w tym 6 z Janowa Podlaskiego. – Naszą gwiazdą jest 11-letnia Adelita, ubiegłoroczna czempionka klaczy starszych. Została dobrze zapamiętana przez hodowców- przyznaje szefowa stadniny.

Przy wyborze aukcyjnych okazów doradzali m.in. zwolnieni przez władze PiS w 2016 roku wieloletni i doświadczeni prezesi stadnin, Marek Trela czy Jerzy Białobok. – Później kadrowe roszady były przyczyną samych kłopotów, bo hodowlą zajmowali się ludzie, którym daleko było do profesjonalizmu- uważa Henryk Smolarz, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który nadzoru państwowe stadniny.

Dlatego dzisiaj, już nie rekordowe kwoty licytacji są najważniejsze. – Przez lata doszło do rabunkowej wyprzedaży cennych zasobów genetycznych polskiej hodowla. Tak zwana „stara krew”, która powinna stanowić do 40 proc. stanu hodowli została zredukowana do 9 proc. w polskich stadninach. Chcemy to odbudować i dlatego oferta jest rozsądna. A zainteresowanie kupców z całego świata jest utrzymane- podkreśla Smolarz. Zapewnia też, że w stadninach potrzebna jest teraz stabilizacja. – Pani Weronika Sosnowska była wcześniej główną hodowczynią w janowskiej stadninue, jest też międzynarodowym sędzią. Zna się na hodowli, zna środowisko. Wracamy do dobrych tradycji legendarnego prezesa Andrzeja Krzyształowicz- tłumaczy dyrektor KOWR.

Pride of Poland rozpoczyna się o godz. 17.30. A poniedziałek (11 sierpnia) na aukcji Summer Sale będzie można wybierać spośród 28 koni. W tym przypadku, ceny już niekoniecznie są takie zawrotne, jak podczas głównej aukcji.

Podczas ubiegłorocznej Pride of Poland, na 18 wystawionych koni, sprzedano 10 za łączną kwotę 637 tys. euro. Najdroższa okazała się Zigi Zana, klacz z Michałowa. Kupiec z Belgii wylicytował ją za 145 tys. euro. Problem w tym, że michałowska stadnina nie doczekała się zapłaty, chociaż nabywca obiecywał, że to zrobi. Ostatecznie, klacz została w Polsce.