Rotmistrz Pilecki patrzy ze ściany bloku

I nieprzypadkowo malowidło powstało właśnie przy ulicy imienia tego bohatera II wojny światowej.

To inicjatywa kieleckiej Fundacji Współpracy Międzynarodowej im. Michała Boyma. - Od lat prowadzimy takie działania, by promować polską kulturę i dziedzictwo narodowe. Naszym patronem jest Machał Boym, wybitny polski podróżnik, dlatego my również jesteśmy obecni w różnych miastach i regionach Polski – tłumaczy Wojciech Ostrowski z fundacji.

Organizacja otrzymała zgodę wspólnoty mieszkaniowej na mural, który zdobi ścianę bloku przy ulicy Pileckiego 32. - Nasz projekt nie doszedłby do skutku bez finansowego wsparcia Ministra Obrony Narodowej - dodaje Ostrowski.

Oprócz wizerunku bohatera, przy malunku znajduje się też nota biograficzna.

Kilka murali, głównie nawiązujących do historii już w Białej Podlaskiej jest. Na ścianie kamienicy pod wieszczami można zobaczyć malowidło upamiętniające Podlaską Wytwórnię Samolotów, a blok przy ulicy Sidorskiej od 2021 roku zdobią samoloty. Mają przypominać o lotniczych tradycjach miasta.