Wielki napis z nazwą miasta przy stadionie. "Symbol przyciągnie turystów"

To jeden ze zwycięskich pomysłów ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wiadomo, że napis o wysokości 2 metrów będzie zlokalizowany na parkingu przy miejskim stadionie. W dokumentach przetargowych urzędnicy precyzują, że ma to być aluminiowa konstrukcja nośna. „Litery obudowane ze wszystkich stron blachą aluminiową o grubości 2 mm lakierowaną proszkowo. Część napisu lub elementu charakteryzującego miasto lub region od frontu wypełnione z pleksi i zabezpieczone warstwą aluminiową ażurową, dodatkowo podświetlone w technologii LED” - czytamy w opisie.

Wszystko będzie posadowione na płycie żelbetowej bądź innym utwardzeniu. Ratusz wskazuje też, by użyte materiały spełniały wymagania estetyczne i były odporne na warunki atmosferyczne. Napis będzie objęty monitoringiem.

Poza tym, urząd tłumaczy, że „głównym założeniem inwestycji jest stworzenie ikonicznego napisu przestrzennego z nazwą miasta, który stanie się jego symbolem, przyciągającym zarówno mieszkańców, jak i turystów. Inwestycja ta ma na celu nie tylko wzbogacenie krajobrazu miasta, ale również wzmocnienie jego tożsamości i rozpoznawalności w mediach społecznościowych”.

Wykonawca, który wygra przetarg ma przygotować 3 koncepcje, a ratusz ogłosi konkurs na najlepszą. Wszystko ma być gotowe jeszcze do końca roku. W tegorocznym budżecie zabezpieczono 120 tys. zł na ten cel.