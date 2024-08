Omamiło go złoto i ropa. Stracił majątek

- Z relacji poszkodowanego wynikało, że podczas przeglądania stron w Internecie zainteresował się ogłoszeniem dotyczącym inwestycji między innymi w ropę i złoto. Wypełnił ankietę podając swoje dane. Bardzo szybko zaczęli się z nim kontaktować „doradcy”, którzy mieli przeprowadzić go przez proces inwestycji - mówi aspirant Joanna Klimek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju. - Oszust namówił go do zainstalowania aplikacji, dzięki którym współpraca między nimi miała przebiegać szybko i sprawnie. Początkowo 64 latek „zainwestował” niewielką kwotę. Zaciągnął również trzy pożyczki na kwotę ponad 50 000 tysięcy złotych, które następnie przez okres około dwóch tygodni „inwestował” za namową fałszywego doradcy - dodaje.

Kiedy chciał wypłacić zainwestowane pieniądze razem z rzekomym zyskiem napotkał problemy. Zorientował się, że został oszukany i powiadomił o tym fakcie policjantów. W efekcie stracił prawie 60 000 złotych.