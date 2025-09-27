Pochodząca z Biłgoraja aktorka miała wypadek. Spektakl z jej udziałem odwołano

Informację o tym, że w wypadku, który wydarzył się wczoraj w Niechanowie brała para aktorów, m.in. pochodząca z Biłgoraja Karolina Gorczyca podał portal Moje Gniezno. Z przekazanych informacji wynika, że artyści jechali osobowym mercedesem do Gniezna, gdzie mieli w piątek wystąpić ze swoim spektaklem w Auli Szkoły Pomnik.

Na trasie, gdy jechali drogą wojewódzką nr 260 od strony Witkowa w kierunku Gniezna, w ich samochód uderzył citroenem. Jak podała gnieźnieńska policja, kierująca citroenem kobieta prawdopodobnie nie zastosowała się do znaku STOP na skrzyżowaniu.

46-letni aktor trafił do szpitala. Jak przekazano, ma złamaną rękę. Karolina Gorczyca nie odniosła na szczęście poważniejszych obrażeń. Sprawczyni wypadku również nic się nie stało.

Przedstawienie z udziałem aktorów zaplanowane na piątkowy wieczór zostało odwołane.

"Życie potrafi zmienić się w sekundę. Dzięki Bogu nie tym razem" - napisała dzisiaj na swoim profilu w mediach społecznościowych Karolina Gorczyca, odnosząc się do piątkowego wypadku. Podziękowała za szybką reakcję i pomoc służbom z okolic Gniezna, a swoim fanom i znajomym za słowa wsparcia.

Karolina Gorczyca urodziła się w 1985 roku w Biłgoraju. Tutaj spędziła dzieciństwo i wczesną młodość. Tutaj również stawiała pierwsze kroki w aktorstwie.

To popularna aktorka filmowa i telewizyjna, również teatralna. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Współpracowała z Teatrem STU w Krakowie, Teatrem Prapremier InVitro w Lublinie oraz teatrami w Warszawie – Mazowieckim i OCH-Teatrem.

Rozpoznawalność i popularność przyniosła jej rola w filmie "Miłość na wybiegu" z 2009 roku. W 2010 Karolina Gorczyca otrzymała nagrodę „Kobieta Roku Glamour” w kategorii Wejście w stylu glamour. Od kilkunastu lat spełnia się również w dubbingu. To ona użyczyła swojego głosu Larze Croft w polskiej wersji językowej serii Tomb Raider. W 2016 roku aktorka uczestniczyła również w w programie "Taniec z gwiazdami".