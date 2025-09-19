Prokuratura sprawdza wicestarostę biłgorajską. Chodzi o ujawnienie informacji o cudzoziemskich dzieciach

– Będziemy wyjaśniać, czy w ogóle doszło popełnienia czynu zabronionego polegającego na ujawnieniu wbrew przepisom ustawy informacji, o których ta osoba miała się dowiedzieć w związku z pełnioną funkcją – powiedział PAP prokurator rejonowy w Hrubieszowie Jakub Litwińczuk.

Śledztwo toczy się w sprawie. Nikomu nie postawiono dotąd zarzutów.

Kontrowersyjny wpis w internecie

Sprawa zaczęła się 1 lipca, kiedy na portalu społecznościowym powiatu biłgorajskiego opublikowano informację, że „w Biłgoraju są dwie osoby, które nielegalnie przekroczyły polską granicę i przewiezione zostały do jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych przez Straż Graniczną”. Dołączono też nagranie z wypowiedzią wicestarosty Joanny Strzałki.

– Odpowiadając na pytanie: czy na terenie powiatu biłgorajskiego znajdują się uchodźcy, niestety muszę potwierdzić, że tak – mówiła Strzałka. Dodała, że do Biłgoraja trafili dwaj nieletni migranci, umieszczeni tam decyzją sądu.

Wicestarosta podkreślała, że takie sytuacje są trudne dla samorządowców, bo zajęcie miejsc przez cudzoziemców zmniejsza liczbę miejsc dla polskich dzieci w pieczy zastępczej. Zwracała też uwagę na bariery językowe i kulturowe w placówce.

Reakcje i komentarze

Publikacja spotkała się z falą komentarzy w internecie. To również bada prokuratura – czy mogło dojść do przestępstwa publicznego nawoływania do nienawiści na tle etnicznym oraz znieważenia małoletnich.

Strzałka tłumaczy, że działała pod presją pytań mieszkańców. – Jest to temat trudny, z którym w kwestii pieczy zastępczej spotykamy się po raz pierwszy w naszym powiecie – stwierdziła w rozmowie z PAP.

„Każde dziecko ma prawo do bezpiecznego dzieciństwa”

W SOS Wiosce Dziecięcej potwierdzają, że dwaj chłopcy wciąż tam przebywają i chodzą do szkoły. – Każde dziecko niezależnie od pochodzenia czy statusu prawnego, ma takie same prawa do bezpiecznego dzieciństwa – przypomniała w lipcu Kasia Zakliczyńska z SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce.

O sprawie zawiadomiła prokuraturę lubelska Partia Razem. Jej posłanka Paulina Matysiak apelowała do policji i wojewody o interwencję i reakcję „na rasistowską nagonkę na dwójkę cudzoziemskich podopiecznych Wioski Dziecięcej w Biłgoraju”.

Źródło:PAP