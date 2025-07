Uwaga kierowcy, zamykają most. Utrudnienia przez kilka tygodni

Chodzi o most nad rzeką Biała Łada przy ul. Stanisława Nowakowskiego w Biłgoraju. Władze miasta właśnie poinformowały, że obiekt przejdzie remont.

Prace mają się rozpocząć w poniedziałek, 28lipca. Od tego dnia most będzie nieprzejezdny. Jak długo to potrwa? Wstępnie założono, że na remont potrzeba będzie co najmniej trzech tygodni.

W tym czasie zmotoryzowani mają korzystać z objazdów. Wyznaczono je od strony ulicy Granicznej oraz przez aleję Jana Pawła II.

"Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość" - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Biłgoraj.