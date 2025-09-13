Startuje "Chełm mnie kręci". Zaczynają się utrudnienia dla kierowców

Od soboty, 13 września, od godziny 18:00 zamknięte będą wszystkie drogi wokół Placu Niepodległości, a także przyległe parkingi. Ulica Stephensona stanie się drogą bez przejazdu – przejazd możliwy będzie jedynie dla mieszkańców i rowerzystów, ale wyłącznie do wysokości bloku nr 11.

Nie będzie również możliwy wjazd na Plac Niepodległości od strony ul. Reja. Ulica 11 Listopada na odcinku od bloku nr 4 do parkingu przy Hotelu Lwów także zyska status drogi ślepej, z wjazdem i wyjazdem jedynie przy wspomnianym bloku.

Dla kierowców wyznaczono objazdy: ruch pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego a ul. Żwirki i Wigury zostanie poprowadzony przez ul. 1 Pułku Szwoleżerów i ul. Słowackiego.

Normalny ruch i parkowanie zostaną przywrócone dopiero w nocy z 14 na 15 września, po zakończeniu wydarzenia i usunięciu zabezpieczeń.