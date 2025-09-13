Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 13 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Chełm

Dzisiaj
16:10
Strona główna » Chełm

Startuje "Chełm mnie kręci". Zaczynają się utrudnienia dla kierowców

Autor: Zdjęcie autora KamPom
Udostępnij 0 A A
Utrudnienia w ruchu potrwają do nocy z 14 na 15 września
Utrudnienia w ruchu potrwają do nocy z 14 na 15 września (fot. Miasto Chełm/fb)

Miasto szykuje się na imprezę „Chełm mnie kręci”, której start przewidziany jest na niedzielę 14 września. Z tej okazji w mieście wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu oraz parkowaniu.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Od soboty, 13 września, od godziny 18:00 zamknięte będą wszystkie drogi wokół Placu Niepodległości, a także przyległe parkingi. Ulica Stephensona stanie się drogą bez przejazdu – przejazd możliwy będzie jedynie dla mieszkańców i rowerzystów, ale wyłącznie do wysokości bloku nr 11.

Nie będzie również możliwy wjazd na Plac Niepodległości od strony ul. Reja. Ulica 11 Listopada na odcinku od bloku nr 4 do parkingu przy Hotelu Lwów także zyska status drogi ślepej, z wjazdem i wyjazdem jedynie przy wspomnianym bloku.

Dla kierowców wyznaczono objazdy: ruch pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego a ul. Żwirki i Wigury zostanie poprowadzony przez ul. 1 Pułku Szwoleżerów i ul. Słowackiego.

Normalny ruch i parkowanie zostaną przywrócone dopiero w nocy z 14 na 15 września, po zakończeniu wydarzenia i usunięciu zabezpieczeń.

To już w niedzielę (14 września) plac Niepodległości w Chełmie zamieni się w wielką arenę motoryzacyjno-muzyczną

Chełm na wysokich obrotach. Silniki, adrenalina i rapowy wieczór na Placu Niepodległości

14 września Chełm stanie się areną, w której huk silników spotka się z mocą rapowych brzmień. „Chełm mnie kręci” powraca w wielkim stylu, serwując mieszkańcom dzień pełen adrenaliny i muzycznych uniesień.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Chełm utrudnienia utrudnienia w ruchu impreza

Pozostałe informacje

Utrudnienia w ruchu potrwają do nocy z 14 na 15 września

Startuje "Chełm mnie kręci". Zaczynają się utrudnienia dla kierowców

Miasto szykuje się na imprezę „Chełm mnie kręci”, której start przewidziany jest na niedzielę 14 września. Z tej okazji w mieście wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu oraz parkowaniu.

Zdjęcie ilustracyjne
AKTUALIZACJA

Już po awarii systemu płatności bezgotówkowych

Zakończyła się awaria systemu eService; wszystkie funkcjonalności działają już poprawnie - poinformowała ok. godz. 15 firma zajmująca się płatnościami elektronicznymi. Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na atak z zewnątrz; szef resortu finansów zapowiada, że przyczyny awarii będą wyjaśnione.
Edach Budowlani Lublin wygrali pierwszy mecz w sezonie

Pierwsze zwycięstwo Edach Budowlanych Lublin

Po zaciętym spotkaniu 3. kolejki Edach Budowlani Lublin pokonali na wyjeździe WizjaMed Budowlanych Łódź 24:22
Afgańczyk od Łukaszenki odpowie za agresję na granicy

Afgańczyk od Łukaszenki odpowie za agresję na granicy

Wspólne działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie i Żandarmerii Wojskowej, przy wsparciu policji, doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania obywatela Afganistanu. Agresywny mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące.

Funkcjonariusze SC będą jednymi z beneficjentów nowych zapisów prawa

Świadczenia dla pracujących Ukraińców i dodatek dla służb

Sejm uchwalił ustawę uszczelniającą dostęp cudzoziemców do świadczeń na rzecz rodziny, takich jak 800+ czy Dobry Start. Przepisy legalizują także pobyt uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce do 4 marca 2026 roku. Sejm przyjął ponadto ustawę wprowadzającą świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz służb specjalnych. W przyszłym tygodniu tymi rozwiązaniami ma zająć się Senat.
Projekt "Modernizacja systemu wodociągowego Miasta Chełm" ma zapewnić mieszkańcom lepszą jakość wody

Nowe rury, nowoczesne laboratoria. Fundusze europejskie popłyną do Chełma

Ponad 18,6 mln zł trafi na modernizację systemu wodociągowego w Chełmie, z czego aż 10,6 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich. To największa od lat inwestycja w lokalną infrastrukturę wodną, która ma zapewnić mieszkańcom dostęp do lepszej jakości wody, a spółce MPGK – nowoczesne narzędzia do zarządzania jej zasobami.

Diecezjalne dożynki 2024 w Krasnobrodzie
14 września 2025, 10:30

Diecezjalne dożynki w sanktuarium. Rolnicy pomodlą się i podziękują za plony

Rolnicy nie tylko z jednej gminy, ale całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej spotkają się w nadchodzącą niedzielę (14 września) na diecezjalno-gminnych dożynkach. Tradycyjnie odbędą się one w Krasnobrodzie.
Dom spłonął doszczętnie. Ojciec i syn nie przeżyli

Dom spłonął doszczętnie. Ojciec i syn nie przeżyli

Tragicznie zakończył się nocny pożar w Kuzawce w powiecie bialskim. Nie żyje dwóch mężczyzn.
Święto Konia w Sitnie odbędzie się w tym roku po raz piąty
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 9:00
galeria

Koń, jaki jest, każdy widzi. Ale warto poznać go lepiej

Zawody w ujeżdżaniu i zaprzęgowe, rywalizacja w parkurach, pokazy kawaleryjskie, a także mistrzostwa władania bronią. A do tego jeszcze kiermasz i dobre jedzenie. To wszystko w kolejny weekend (20-21 września) w Sitnie podczas V Święta Konia.
Najpierw wypił, potem zasnął. W samochodzie. Na środku drogi

Najpierw wypił, potem zasnął. W samochodzie. Na środku drogi

W czwartek (11 września) przed godziną 17 policjanci z opolskiej drogówki zostali wysłani przez zadysponowani przez dyżurnego do miejscowości Wola Rudzka w powiecie opolskim, gdzie według zgłoszenia ma poruszać się samochód osobowy Land Rover, którego kierowca nie trzyma prawidłowego toru jazdy.

Czy Bartosz Zmarzlik po zawodach w Vojens zdobędzie szósty tytuł mistrza świata?

Bartosz Zmarzlik wieczorem powalczy o kolejny tytuł mistrza świata. Transmisja w TV i internecie

Czas na decydujące rozstrzygnięcia! W sobotni wieczór na torze w Vojens odbędzie się ostatnia runda Speedway Grand Prix 2025. Pierwszy w klasyfikacji jest Bartosz Zmarzlik, który będzie musiał w Danii odpierać ataki Brady’ego Kurtza. Zawody rozpoczną się o godzinie 19 i pokaże je TVP Sport. Transmisja będzie dostępna także w internecie pod adresem sport.tvp.pl
Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Koniec dominacji Polski w mistrzostwach świata juniorów. W piątek na torze w Vojens najlepszy okazał się Nazar Parnicki i odebrał złoto prowadzącemu przed trzecią rundą zawodów Wiktorowi Przyjemskiemu. Zawodnikowi Orlen Oil Motoru za srebrny medal należą się jednak ogromne brawa, bo 19 sierpnia uległ on groźnemu wypadkowi i potrzebował niespełna miesiąca by wrócić na żużlowy tor
Rosyjsski dron w Wohyniu

Drony nad Polską wywołały falę dezinformacji. Eksperci obalają teorie spiskowe

Rosyjskie trolle i dezinformacja. Sukces Rosjan w sferze informacyjnej był tylko częściowy i został zniwelowany przez szybką i stanowczą reakcję instytucji rządowych i internautów. A eksperci weryfikują i obalają kolejne teorie spiskowe.
Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Rozmowa z Pawłem Tetelewskim, trenerem PGE MKS El-Volt Lublin
Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Sejm w piątek uchwalił ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto.

Najnowsze
Utrudnienia w ruchu potrwają do nocy z 14 na 15 września

16:10 Startuje "Chełm mnie kręci". Zaczynają się utrudnienia dla kierowców

15:30

Już po awarii systemu płatności bezgotówkowych

15:17

Pierwsze zwycięstwo Edach Budowlanych Lublin

14:46

Afgańczyk od Łukaszenki odpowie za agresję na granicy

13:09

Świadczenia dla pracujących Ukraińców i dodatek dla służb

10:47

Nowe rury, nowoczesne laboratoria. Fundusze europejskie popłyną do Chełma

10:38

Diecezjalne dożynki w sanktuarium. Rolnicy pomodlą się i podziękują za plony

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Utrudnienia w ruchu potrwają do nocy z 14 na 15 września

Startuje "Chełm mnie kręci". Zaczynają się utrudnienia dla kierowców

Zdjęcie ilustracyjne

Już po awarii systemu płatności bezgotówkowych

Edach Budowlani Lublin wygrali pierwszy mecz w sezonie

Pierwsze zwycięstwo Edach Budowlanych Lublin

Afgańczyk od Łukaszenki odpowie za agresję na granicy

Afgańczyk od Łukaszenki odpowie za agresję na granicy

Funkcjonariusze SC będą jednymi z beneficjentów nowych zapisów prawa

Świadczenia dla pracujących Ukraińców i dodatek dla służb

Projekt "Modernizacja systemu wodociągowego Miasta Chełm" ma zapewnić mieszkańcom lepszą jakość wody

Nowe rury, nowoczesne laboratoria. Fundusze europejskie popłyną do Chełma

Utrudnienia w ruchu potrwają do nocy z 14 na 15 września

Startuje "Chełm mnie kręci". Zaczynają się utrudnienia dla kierowców

Zdjęcie ilustracyjne

Już po awarii systemu płatności bezgotówkowych

Edach Budowlani Lublin wygrali pierwszy mecz w sezonie

Pierwsze zwycięstwo Edach Budowlanych Lublin

Afgańczyk od Łukaszenki odpowie za agresję na granicy

Afgańczyk od Łukaszenki odpowie za agresję na granicy

Funkcjonariusze SC będą jednymi z beneficjentów nowych zapisów prawa

Świadczenia dla pracujących Ukraińców i dodatek dla służb

Projekt "Modernizacja systemu wodociągowego Miasta Chełm" ma zapewnić mieszkańcom lepszą jakość wody

Nowe rury, nowoczesne laboratoria. Fundusze europejskie popłyną do Chełma

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca
film

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
film

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
galeria
film

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca
POGODA

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

film
XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Foto
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Różne -> Inne

hurtownia rowerów

lublin

0,00 zł
Biznes i Finanse -> Usługi -> Wykonam
Pożyczka pod zastaw nieruchomości na 10 lat

Pożyczka pod zastaw nieruchomości na 10 lat

Warszawa

1,00 zł
Budownictwo -> Usługi -> Wykonam
Fachowe usługi budowlane dla każdego - Jarbet.net

Fachowe usługi budowlane dla każdego - Jarbet.net

Nakło nad Notecią

200,00 zł
Różne -> Sprzedam

zlacz

ZAMOŚĆ

45,00 zł
Różne -> Sprzedam

zawór

ZAMOŚĆ

45,00 zł
Różne -> Sprzedam

trojnik

ZAMOŚĆ

11,50 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

135,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

139,00 zł

Komunikaty