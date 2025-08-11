Cenne zabytki pięknieją. Kiedyś były tu magazyny, garaż i sklep chemiczny

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował dzisiaj o postępach w pracach, które w Wojsławicach trwają już od kilku miesięcy. Z przycerkiewnej dzwonnicy został zdemontowany, a następnie ponownie zamontowany jej zrekonstruowany hełm.

Remont dawnej cerkwi unickiej pw. św. Proroka Eliasza, obecnie prawosławnej pw. Kazańskiej Ikony Bogurodzicy i św. Proroka Eliasza oraz dzwonnicy prowadzi spółka Lubren. To ona wygrała przetarg na „Śladami trzech kultur i wyznań – remont cerkwi i dzwonnicy w Wojsławicach” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Całość ma kosztować przeszło 7 mln złotych, a unijne dofinansowanie sięga ponad 6 mln złotych. Inwestorem jest parafia prawosławna pw. św. Jana Teologa w Chełmie. Prace nie powinny potrwać dłużej niż do końca przyszłego roku.

Zadanie obejmuje szereg zadań: od od wymiany dachu i instalacji elektrycznej, po rekonstrukcję ikonostasu. Ma być odtworzony na podstawie zdjęcia. Poza tym, zarówno w świątyni, jak i dzwonicy wymienione zostaną okna i drzwi, przeprowadzone będzie odwodnienie i remont elewacji. Pojawi się również ogrodzenie.

Więcej o historii obu budowli pod galerią zdjęć: