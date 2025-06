Wracają weekendowe, wakacyjne pociągi relacji Chełm-Włodawa

Samorząd Województwa Lubelskiego, we współpracy z miastami Chełm i Włodawa, a także gminami Włodawa, Ruda-Huta, Wola Uhruska i powiatem włodawskim, już od kilku lat oddaje do dyspozycji pasażerów sezonowe połączenie kolejowe Chełm–Włodawa. To nie tylko środek transportu – to brama do odkrywania jednej z najbardziej urokliwych części Lubelszczyzny.

W każdy weekend wakacji szkolnych, a także 15 sierpnia, na trasę wyruszają dwie pary pociągów, które stają się początkiem niezapomnianych przygód – zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów.

Szlaki, które wciągają

Tym, co wyróżnia ofertę, jest jej dostosowanie do potrzeb aktywnych podróżników. W składach znajdzie się miejsce dla rowerów, a linia kolejowa niemal równolegle biegnie do dwóch znanych tras: Green Velo i Nadbużańskiego Szlaku Rowerowego. Nie brakuje też lokalnych ścieżek, na których można oderwać się od codzienności i zanurzyć w zieleni.

Jeśli ktoś nie zabierze roweru, może wybrać piesze wędrówki, spływy kajakowe lub przejażdżki konne. Czekają tu również urokliwe jeziora, na czele z popularnym Jeziorem Białym – idealnym miejscem na rodzinny wypoczynek lub romantyczny weekend.

Kultura, historia i granice trzech światów

Lubelskie Wschodnie to jednak nie tylko natura. Na trasie warto zatrzymać się w Chełmie i Włodawie – dwóch miastach bogatych w historię i wielokulturowe dziedzictwo. Po drodze – Sobiborski Park Krajobrazowy, a nieopodal Włodawy – trójstyk granic Polski, Ukrainy i Białorusi, zlokalizowany we wsi Orchówek.

Weekend to za mało?

Wielu pasażerów tego wakacyjnego połączenia wraca… i to nie raz. Atrakcyjność regionu i oferta lokalnych samorządów zachęcają do kolejnych wyjazdów. Niektórzy zostają na dłużej – bo czas nad Bugiem płynie inaczej. Wolniej, spokojniej, naturalniej.