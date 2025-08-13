Już niedługo uczniowie wrócą do szkół. A obowiązkowe prace domowe też?

Ministerstwo Edukacji Narodowej sprawdza, czy ograniczenia w zadawaniu prac domowych nie zaszkodziły uczniom. Wyniki tej oceny mają być znane w ciągu półtora miesiąca.

Przypomnijmy: obecnie w klasach I-III szkoły podstawowej nauczyciele nie zadają prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątek stanowią prace dotyczące usprawniania motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni.

W klasach IV-VIII szkoły podstawowej uczniowie nie mają obowiązku wykonywania prac domowych zadawanych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie jest oceniane.

Skąd wynikają zmiany?

Jak twierdzi szefowa MEN, Barbara Nowacka, przez lata rodzice, uczniowie i nauczyciele sygnalizowali przeciążenie młodzieży obowiązkami w domu. Poza tym świat edukacji mocno się zmienił – dziś to sztuczna inteligencja stała się codziennym narzędziem młodzieży. Część zadań domowych zleconych przez nauczycieli była wykonywana przez AI, a nie przez ucznia samodzielnie, więc nie miało to żadnego sensu.

Zdaniem Nowackiej również sami nauczyciele w ostatnich latach coraz częściej rezygnowali z zadawania prac domowych.

Po roku bez obowiązkowych zadań domowych wyniki egzaminu ósmoklasisty pozostały na podobnym poziomie co wcześniej. Negatywnego efektu edukacyjnego na pierwszy rzut oka więc nie widać.

Zamiast zadawania prac domowych, nauczyciele korzystali z innych narzędzi sprawdzania wiedzy, jak kartkówki czy testy. Jak najbardziej mają więc możliwość weryfikowania postępów uczniów. – Mimo wszystko, jeżeli będzie wymagana jakaś korekta, to my tę korektę zrobimy – deklaruje Nowacka.

Ostateczna decyzja zapadnie prawdopodobnie w październiku lub listopadzie.