Kajakowy sezon na Huczwie. Pływać można za darmo

Sprzęt udostępnia Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nie trzeba za wypożyczenie kajaka płacić ani złotówki. Ważne tylko, by wcześniej zrobić sobie rezerwację.

To jest możliwe przez cały tydzień z wyłączeniem weekendów. Od poniedziałku do piątku należy w związku z tym telefonować do HOSiR (w godz. 7-15) pod nr 730 978 904.

Jeśli jednak ktoś chciałby popływać w sobotę lub niedzielę, też ma taką możliwość. Musi jednak pamiętać, by najpóźniej w piątek dokonać rezerwacji.

Należy też pamiętać, że w czwartki i piątki wypożyczenie kajaków jest możliwe najpóźniej do godz. 14 (powrót do 15), a w weekendy najpóźniej do 17 (powrót o 18).

Wypożyczalnia funckjonuje na plaży nad Huczwą przy ul. Ciesielczuka. Co ważne, HOSiR udostępnia sprzęt, ale nie organizuje spływów. Kajakarze płyną w dół Huczwy, a później muszą wrócić w to samo miejsce, już pod prąd.

Sezon kajakowy rozpoczął się w Hrubieszowie w zeszły weekend i potrwa do końca wakacji.