Mural z bohaterkami wojny polsko-bolszewickiej ozdobił wiejską świetlicę

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak
Mural jest już gotowy, oficjalne odsłonięcie 21 września
Mural jest już gotowy, oficjalne odsłonięcie 21 września (fot. UG Hrubieszów)

Portrety trzech sanitariuszek: Marii Zdziarskiej-Zaleskiej, Teresy Grodzińskiej oraz Janiny Zdziarskiej-Wencel ozdobiły jedną ze ścian wiejskiej świetlicy w Stefankowicach (gm. Hrubieszów). Oficjalne odsłonięcie muralu jeszcze w tym miesiącu.

Autorem ściennego malowidła jest znany twórca murali historycznych Arkadiusz Andrejkow. Swoje dzieło w Stefankowicach tworzył pod koniec wakacji. Uwiecznił trzy sanitariuszki, które odznaczyły się bohaterską walką w wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 roku.

„Niezwykłym bohaterstwem wykazała się pochodząca z rodziny szlacheckiej Teresa Grodzińska. Gdy wybuchła wojna polsko-bolszewicka przerwała naukę, aby jako sanitariuszka pomagać na pierwszej linii frontu. 20-letnia dziewczyna pod ostrzałem wroga przenosiła na własnych plecach rannych żołnierzy. Nie dane jej było jednak doczekać odznaczenia za życie Krzyżem Wojennym Virtuti Militari. We wrześniu 1920 roku wpadła w ręce bolszewików…” - napisał artysta po ukończeniu swojego dzieła.

Gmina Hrubieszów zapowiedziała już, że uroczyste, oficjalne odsłonięcie muralu nastąpi 21 września i ma stanowić centralny punkt obchodów rocznicy bitwy pod Stefankowicami.

5 września 1920 roku, już po słynnej sierpniowej bitwie pod Komarowem, w okolicach Stefankowic doszło do walk, w których 15. Pułk Piechoty Wilków starł się z oddziałami sowieckiej Dywizji Budionnego, zmuszając je do odwrotu. Zwycięstwo pod Stefankwicami polskie pododdziały przypłaciły stratą 21 poległych i 87 rannych. Na polu bitwy znaleziono około trzystu poległych i ciężko rannych czerwonoarmistów.

(fot. UG Hrubieszów)
Wstyd mi za dorosłych, szkoda mi dzieci
FELIETON Magdy Bożko-Miedzwieckiej

Wstyd mi za dorosłych, szkoda mi dzieci

To jest zdrowie?! To jest deprawacja! Te słowa biskupa Marka Jędraszewskiego krążą po lubelskich kościołach, a podgrzewa je poseł Przemysław Czarnek. Cel jest jeden: wypisać dzieci z lekcji edukacji zdrowotnej. A ja proszę wszystkich rodziców: Zaufajcie zdrowemu rozsądkowi i zróbcie dla swoich dzieci to, co naprawdę jest dla nich najlepsze.

