Obniżka PIT z 17 do 12 procent. W lipcu pensja ma być wyższa. Tak samo emerytura i renta

Żaden system podatkowy nie jest prosty, ale spróbujmy wytłumaczyć najnowsze zmiany. Niże podatki oznaczają, że co miesiąc pracodawca odprowadzając do państwowej kasy zaliczkę podatkową, odprowadzi ją mniejszą. Czyli pracownik otrzyma „na rękę” więcej.

Dotyczy to zatrudnionych na etacie, zleceniobiorców, emerytów, rencistów, części przedsiębiorców.

– Znakomita większość podatników zmiany w podatkach odczuje pozytywnie już od lipca, a pozostali - przy zeznaniu rocznym. Gdybyśmy tych zmian nie przeprowadzili, to mielibyśmy sytuację, w której wiele milionów podatników musiałoby dopłacać w zeznaniu rocznym – dodał Soboń.

To jest właśnie haczyk. Nie każdy może liczyć na wyższą wypłatę w lipcu, ale władza zapewnia, że przy rozliczeniu rocznym taka osoba i tak zyska. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w niektórych przypadkach zaliczki podatkowe będą pobierana wyższe niż obecnie. – Wyższe miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, a co za tym idzie spadek miesięcznego wynagrodzenia netto zleceniobiorców przy zarobkach do 12 800 zł/msc. brutto”.

Czyli – i tu resort posiłkuje się przykładem - zleceniobiorca zarabiający 3200 zł brutto miesięcznie oddawał 162 zł zaliczki. Po 1 lipca będzie to 265 zł. Jednak przy rozliczeniu rocznym taka osoba dostanie zwrot podatku w wysokości 2562 zł zamiast 1944 zł.

– O ile zwykle podatników dopłacających przy zeznaniu rocznym było ok. 2 mln, to po zmianach podatkowych będzie to liczba znacznie mniejsza, bo będzie to przekraczało niewiele ponad 1 mln podatników – reklamował zmiany Soboń.

Skąd to zamieszanie? Otóż od lipca przestają funkcjonować przepisy, które „zamrażał zaliczki na PIT na poziomie zaliczek z ubiegłego roku”. – Przez to były one pobierane w wysokości niższej niż powinny. Gdyby nie Niskie podatki, to podatnicy płaciliby niższe zaliczki na PIT, ale mieliby wysokie, czasem kilkutysięczne, dopłaty przy rozliczeniu rocznym za 2022 r. – przekonuje MF i dodaje, że wzrost wysokości zaliczek jest „przejściowy”, a w październiku, listopadzie, czy grudniu będą znacznie niższe niż były.

Jeśli w sferze podatków można coś generalizować, to od piątku osoby zarabiające do 10 tys. zł brutto zarobią więcej niż w 2021 r. Ci z pensjami od 10 do 18 tys. zł brutto otrzymają na rękę niższe kwoty niż w 2021 r. Zyskają jednak przy rozliczeniu PIT.