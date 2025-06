PKP Intercity zamierza uruchomić długo zapowiadany program lojalnościowy w połowie przyszłego roku. Jak przekazał prezes spółki Janusz Malinowski, prace nad projektem są zaawansowane i mają zakończyć się w czerwcu 2026 roku.

- Trwają intensywne prace, chcemy zrobić wszystko, żeby na czerwiec przyszłego roku nasz program lojalnościowy był gotowy – powiedział Janusz Malinowski. Zaznaczył, że w ramach programu pasażerowie będą mogli zbierać punkty, które później wymienią na bilety.

Dotychczasowe próby uruchomienia programu kończyły się na poziomie koncepcji. Poprzedni zarząd PKP Intercity informował o planach już w 2022 roku, ale kilkukrotnie zmieniano podejście – od zlecenia przygotowania systemu firmie zewnętrznej po opracowanie go własnymi siłami. Ostatecznie żaden z projektów nie został wdrożony.

PKP Intercity to największy przewoźnik kolejowy w Polsce, obsługujący połączenia pomiędzy dużymi miastami i popularnymi miejscowościami turystycznymi. W 2023 roku pociągami tej spółki podróżowało 78,5 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 15 procent w porównaniu do roku wcześniejszego.

Przewoźnik oferuje cztery kategorie połączeń: ekonomiczne TLK i IC oraz szybsze EIC i EIP (Pendolino). Według prognoz, w 2025 roku liczba pasażerów ma wzrosnąć do 88 mln, a do końca dekady – do 110 mln.

