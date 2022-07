Ile można zarobić? – I 200 zł dziennie. Tym, którzy szybciej zrywają, może wyjść jeszcze więcej. Jak kto sprytniejszy, bo to jest praca na akord – dodaje kobieta.

Cena dla producentów malin jest atrakcyjna: od 13 do 15 zł/kg. Pracownicy otrzymują na przykład za łubiankę malin 10 zł, inni płacą za kilogram. Stawka wynosi zwykle 4 zł.

Ile mogą zarobić najżwawsi i najsprytniejsi? – Ok. 300 zł dziennie, niektórzy nawet więcej bo i 400 zł – przekonuje kolejny z kraśnickich plantatorów.

– Ludzie dzwonią i pytają, ale zainteresowanie jest powiedziałbym średnie. Porównując do zeszłego roku to na poziomie ok. 30 proc. – przyrównuje pan Jakub z okolic Tarnogrodu (powiat biłgorajski). – Być może dlatego, że szukam ludzi dopiero od sierpnia (do zbioru maliny jesiennej – red.). – Dzwoniły cztery osoby z Ukrainy, większe jest zainteresowanie ze strony Polaków. Pytają też młodzi, ale ja wolę starszych, takich, którzy wiedzą, na czym ta praca poleca i przyjdą do pracy na cały sezon: 2,5 miesiąca, a nie na kilka dni. Młodzi ludzie potrafią wymyślać: a to wyjazd, a to wolne chcą na imprezę. Prace jest na słońcu, nie każdy daje radę, choć zbiór jest lżejszy niż truskawek. Malina jest ok, byleby gorąco nie było.

Cena malin przyciąga też niestety złodziei. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku zajmują się m.in. sprawą dwóch kradzieży, do których doszło 5 i 11 lipca w miejscowościach Mikuszewskie i Boby-Księże (obie miejscowości są w gminie Urzędów). Straty w obu tych przypadkach zostały oszacowane na ok. 2,5 tys. zł.

Kilka dni temu w Moniakach (także gmina Urzędów) doszło też próby kradzieży malin. 59-letni mężczyzna, który początkowo twierdził, że jechał po paliwo nie po maliny, ostatecznie przyznał się do usiłowania kradzieży. A także poddał dobrowolnie karze grzywny i obowiązkowi naprawienia szkody.

Malina

Polska jest piątym producentem malin na świecie (po Federacji Rosyjskiej, Meksyku, Serbii i Stanach Zjednoczonych) i europejskim liderem. Maliny to trzeci pod względem skali produkcji, po truskawkach i porzeczkach, gatunek owoców jagodowych uprawianych w Polsce. Najwięcej tych owoców pochodzi z województwa lubelskiego (na 29,9 tys. ha w Lubelskiem – 20,7 tys. ha –dane za 2019 r.), zaś malinowym zagłębiem jest właśnie powiat kraśnicki. Znaczna część krajowych zbiorów malin jest przeznaczana na eksport. W latach 2012–2020 eksport malin świeżych stanowił od 7 proc. do 23 proc. zbiorów, a malin mrożonych od 41 proc. do 73 proc. zbiorów.

źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa