Napad nad zalewem w Kraśniku. 19-latek już za kratkami. 15-latkiem w ośrodku wychowawczym

Poszkodowany 36-latek zgłosił się do komendy w Kraśniku pod koniec lipca. Opowiedział, że w pobliżu zalewu został napadnięty, pobity i okradziony.

Sprawą zajęli się kraśniccy kryminalni. - Przeprowadzili oględziny, przejrzeli okoliczne monitoringi i podjęli czynności mające na celu ustalenie sprawców - informuje asp. Paweł Cieliczko, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

W ten sposób funkcjonariusze dotarli do 19-latka i 15-latka. Ustalili, że dwaj młodzi ludzie "działając wspólnie i w porozumieniu doprowadzili 36-latka do stanu bezbronności uderzając go po ciele, po czym zabrali mu m.in. alkohol".

Starszy z zatrzymanych został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, jeśli ostatecznie będzie uznany winnym rozboju, może trafić do więzienia nawet na 15-lat.

Sąd rodzinny i nieletnich podjął również decyzję wobec jego młodszego kolegi i zastosował wobec 15-latka środek tymczasowy w postaci skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Policja w Kraśniku prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.