Poświęcą nowy most. Historyczne widowisko na cześć patrona

Nowy most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 833 z Kraśnika do Urzędowa, tak jak cały 4,5 kilometrowy odcinek zwany obwodnicą tej drugiej miejscowości, został otwarty w połowie stycznia tego roku. Kosztował 66 mln zł. W ramach inwestycji, poza mostem, zbudowano dwa nowe ronda, trzy inne skrzyżowania, chodniki, ścieżki rowerowe i kilka zatok autobusowych.

Sam most przez rzekę Urzędówkę pod koniec lutego doczekał się patrona. Decyzją radnych miejskich został nim wspomniany płk Aleksander Nowaczyński. To urodzony w Urzędowie w 1900 roku żołnierz Wojska Polskiego, który miał okazję walczyć zarówno z bolszewikami w 1920 roku, jak i niemieckimi nazistami w trakcie II wojny światowej. Po wrześniu kontynuował walkę na froncie zachodnim u boku gen. Maczka, z którym jako oficer 1. Dywizji Pancernej przeszedł szlak bojowy od francuskiej Normandii po Wilhelmshaven w Niemczech. Pułkownik dowodził 8. batalionem strzelców zwanych "krwawymi koszulami". Po wojnie Nowaczyński wrócił do Polski, zamieszkał w Szczecinie, gdzie zmarł w wieku 90 lat.

W sobotę, 5 lipca, w Urzędowie zaplanowano uroczystość poświęcenia mostu i nadaniu mu imienia, która zostanie połączona z historycznym widowiskiem przypominającym losy patrona przeprawy. Początek o godz. 9 w rejonie starego mostu.