Jedna wiadomość uratowała życie 18-latka

Do zdarzenia doszło w środę. Mieszkanka powiatu krasnostawskiego zgłosiła się na policję, informując o dramatycznej sytuacji. Problem w tym, że nie znała personaliów ani adresu internetowego znajomego.

– Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania. Dzięki szybkim czynnościom ustalili tożsamość i lokalizację mężczyzny – informuje podkomisarz Anna Chuszcza z KPP w Krasnymstawie.

Policjanci dotarli do 18-latka. Jak się okazało, mieszka on na Podkarpaciu. Trafił już pod opiekę lekarzy i – jak zapewniają służby – nie zagraża mu niebezpieczeństwo.

Gdzie szukać pomocy?

Policja przypomina, że w sytuacjach kryzysowych nie jesteśmy sami i zawsze możemy liczyć na pomoc specjalistów.