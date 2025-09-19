Jedna wiadomość uratowała życie 18-latka

Niepokojąca wiadomość od internetowego znajomego mogła zakończyć się tragedią. 20-letnia mieszkanka powiatu krasnostawskiego powiadomiła policjantów, że młody mężczyzna zasugerował jej zamiar targnięcia się na życie. Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć tragedii.
Do zdarzenia doszło w środę. Mieszkanka powiatu krasnostawskiego zgłosiła się na policję, informując o dramatycznej sytuacji. Problem w tym, że nie znała personaliów ani adresu internetowego znajomego.
– Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania. Dzięki szybkim czynnościom ustalili tożsamość i lokalizację mężczyzny – informuje podkomisarz Anna Chuszcza z KPP w Krasnymstawie.
Policjanci dotarli do 18-latka. Jak się okazało, mieszka on na Podkarpaciu. Trafił już pod opiekę lekarzy i – jak zapewniają służby – nie zagraża mu niebezpieczeństwo.
Gdzie szukać pomocy?
Policja przypomina, że w sytuacjach kryzysowych nie jesteśmy sami i zawsze możemy liczyć na pomoc specjalistów.
Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym – 800 70 2222, centrumwsparcia.pl
Antydepresyjny Telefon Zaufania – 22 484 88 01, stopdepresji.pl
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży RPD – 116 111 (czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu)
W nagłych sytuacjach należy dzwonić pod numer alarmowy 112.