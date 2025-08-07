Jest praca na Chmielakach. Rekrutują wolontariuszy

"Chcesz zdobyć doświadczenie przy organizacji jednej z największych imprez plenerowych w Polsce? Masz ochotę poznać fajnych ludzi i zobaczyć, jak wygląda festiwal „od kuchni”? Dołącz do naszego zespołu wolontariuszy" - brzmi apel na oficjalnym profilu imprezy w mediach społecznościowych.

Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych tą ofertą zaplanowano po weekendzie, we wtorek, 12 sierpnia. Ma się rozpocząć o godz. 16 w sali plastycznej Krasnostawskiego Domu Kultury.

Przypomnijmy, że tegoroczne CHmielaki Krasnostawskie odbędą się w przedostatni weekend wakacji - 22-24 sierpnia. W ramach wydarzenia ma się odbyć szereg imprez. Będą koncerty, pokazy, konkursy, rywalizacja sportowa i zlot motocyklowy.

Swoją ofertę przez te trzy dni ma w Krasnymstawie prezentować kilkadziesiąt browarów.

Szczegółowy program dostępny m.in. TUTAJ.