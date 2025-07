258 milionów na drogi lokalne w województwie lubelskim

– Prawie 260 milionów zł. To kwota zabezpieczona w budżecie na 2026 r. w ramach RFRD, czyli narzędzia najchętniej wybieranego przez naszych samorządowców. To środki na zagęszczenie sieci infrastrukturalnej, na zwiększanie dostępności komunikacyjnej, poziomu bezpieczeństwa poprzez nowe chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie czy przejścia dla pieszych – wyjaśnia wojewoda Krzysztof Komorski.

Termin składania wniosków: od 29 lipca do 28 sierpnia. Każda jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie 2 wnioski na zadania gminne i 2 na zadania powiatowe

Wymagania formalne: oprócz poprawnie wypełnionego wniosku wymagane są m.in. pozwolenie na budowę, decyzja ZRID lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót Ocena wniosków zostanie przeprowadzona przez komisję powołaną przez wojewodę maksymalnie do 29 listopada 2025 roku.

W ramach RFRD w województwie lubelskim w latach 2024-2025 podpisano 215 umów. W efekcie 286,6 km dróg zostało zmodernizowanych lub wybudowanych.

Łączna wartość tych inwestycji to 657 306 916,30 złotych, a 384 799 344,23 złotych to suma przyznanego dofinansowania ze środków RFRD.