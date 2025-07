Czwartek z burzami w Lubelskiem

Mentzen o Kaczyńskim: „polityczny gangster”. Czarnek do Mentzena: oszalał Pan?

Zachowuje, jak rozwydrzony bachor – to inny poseł PiS, Radosław Fogiel. – A ten człowiek był trzeźwy, jak to mówił? Mam poważne wątpliwości – a to europoseł PiS Waldemar Buda. Co jeszcze mówili politycy PiS po ostatnim filmiku Mentzena?