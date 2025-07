Czy rozpoznasz tych artystów, dziennikarzy i sportowców z Lubelszczyzny?

Lubelszczyzna to region, który od lat daje Polsce nie tylko przepyszne cebularze, tradycyjne pierogi i niezapomniane pejzaże, ale także wyjątkowo utalentowanych ludzi. To stąd pochodzą aktorzy, dziennikarze, muzycy, kabareciarze i internetowi twórcy, którzy dziś robią karierę na ogólnopolską, a czasem i międzynarodową skalę. Nierzadko zaczynali skromnie — od występów w szkolnych przedstawieniach, lokalnych konkursów piosenki czy pierwszych reportaży w radiu studenckim. Dziś znają ich tysiące (jeśli nie miliony!) fanów, ale czy ktoś jeszcze pamięta, że ich droga zaczęła się właśnie tu, między Wisłą a Bugiem?

Przygotowaliśmy dla was kolejną porcję pytań z naszego cyklu o gwiazdach związanych z regionem. Czy potrafisz wskazać, kto urodził się w Lublinie, kto chodził do szkoły w Chełmie, a kto do dziś odwiedza rodziców pod Zamościem?