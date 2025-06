Masz te rzeczy w domu? Lepiej ich nie używaj

GIS wydał ostrzeżenia dotyczące dwóch produktów, których użytkowanie może zagrażać zdrowiu.

Pierwszy z nich to wyciskacz do czosnku VÄRDEFULL, marki IKEA 365+ o numerze 201-521-58. Produkt został wycofany ze względu na ryzyko oderwania się drobnych kawałków metalu podczas użytkowania produktu.

- IKEA apeluje do wszystkich, którzy nabyli wyciskacz do czosnku IKEA 365+ VÄRDEFULL w kolorze czarnym, aby zaprzestali jego używania i skontaktowali się z IKEA. Produkty, których dotyczy problem, mają numer artykułu 201.521.58. Dotyczy partii z oznaczeniami dat produkcji od 2411 (RRTT) do 2522 (RRTT) - czytamy w komunikacie GIS.