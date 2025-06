Sezon na kąpiele wodne rusza. 36 kąpielisk w Lubelskiem gotowych na wakacje

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzeczniczkę lubelskiego sanepidu Agnieszkę Dados, w tym sezonie w regionie funkcjonować będzie 36 kąpielisk oraz jedno miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.

– Większość organizatorów zaplanowała otwarcie na okres od 27–28 czerwca oraz 1 lipca, co pokrywa się z rozpoczęciem wakacji szkolnych – poinformowała Dados.

Choć na kalendarzowe lato trzeba było chwilę poczekać, pierwsze plażowe przyczółki już są gotowe. Działają m.in. Glinianki i Maczuły w powiecie chełmskim. Od soboty dołączą do nich Międzyrzeckie Jeziorka (pow. bialski), Moczydło i Stawy Echo (pow. zamojski), a w niedzielę – kąpielisko w Majdanie Zahorodyńskim (pow. chełmski).

– Mamy zapewnionych dwóch ratowników, wyznaczone są także strefy dla umiejących, a także dla niepotrafiących pływać – zapewnia Krzysztof Białowicz, kierownik kąpieliska Glinianki. Co ważne: wstęp jest tam bezpłatny.

Ratownicy przypominają: bezpieczna kąpiel to strzeżona kąpiel

Prezes lubelskiego WOPR Robert Wawruch apeluje do mieszkańców i turystów, by wybierali miejsca z ratownikami. – W takich miejscach należy szczególnie uważać, bo nikt nie naprawi naszych ewentualnych błędów. Nie ma wtedy tej drugiej linii obrony, jaką stanowi ratownik – zaznacza.

I ostrzega przed najczęstszą letnią zmorą – kąpielą po alkoholu. – Piłeś, nie jedź. Piłeś, nie kąp się. Ludzie boją się stracić prawo jazdy i zapłacić mandat, a nie boją się stracić życia, wchodząc po spożyciu alkoholu do wody – mówi wprost.

Nie brakuje też ostrzeżeń dla rodziców. – Jeśli [dzieci] wchodzą do wody, to nie spuszczamy ich z oczu, musimy cały czas na nie patrzeć, bo często same nie są w stanie ocenić skali niebezpieczeństwa – przypomina Wawruch.

Bilans z ubiegłego lata? Dziesięć ofiar

Statystyki nie pozostawiają złudzeń – w ubiegłym sezonie letnim w Lubelskiem utonęło 10 osób. Dlatego oprócz dmuchanych materacy, kremu z filtrem i lodów na patyku, warto zabrać ze sobą zdrowy rozsądek.

Aktualne informacje o stanie wody i dostępnych kąpieliskach można śledzić w serwisie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Źródło: PAP