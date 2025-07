Do zdarzenia doszło w ostatni wtorek późnym wieczorem, w miejscowości Spławy. Ze zgłoszenia wynikało, że kierowca Forda z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i zatrzymał się w przydrożnym rowie. Patrol policji na miejscu zastał pasażera samochodu, który wymagał pomocy medycznej.

Skierowani do działań policjanci od razu rozpoczęli poszukiwania kierowcy. Do działań skierowano przewodnika z psem służbowym, który podjął trop. Ostatecznie mężczyznę odnaleźli policjanci z Bychawy. Jak się okazało, 26-latek po całym zdarzeniu wrócił do domu i poszedł spać. W czasie zatrzymania w organizmie miał około 1,5 promila alkoholu.

Mieszkaniec powiatu lubelskiego trafił do policyjnej celi. Wczoraj usłyszał dwa zarzuty. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, pomimo obowiązującego zakazu oraz za nieudzielenie pomocy poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu do 5 lat więzienia.