13 kilogramów mefedronu w garażu na LSM. Policja zatrzymała 21-latka

13 kilogramów mefedronu w garażu na LSM

W ubiegłym tygodniu na lubelskiej dzielnicy LSM policjanci prowadzili działania operacyjne. Ich zainteresowanie wzbudził 21-letni mieszkaniec Lublina, który – według ustaleń – mógł posiadać znaczne ilości narkotyków. Przypuszczenia funkcjonariuszy potwierdziły się.

W wynajmowanym przez 21-latka garażu kryminalni ujawnili ponad 13 kilogramów mefedronu. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków wyniosła około pół miliona złotych.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzuty.

– Okazało się również, że mężczyzna nie stosował się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – informuje nadkomisarz Anna Kamola z zespołu prasowego KWP w Lublinie.

21-latkowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Policja w Zamościu odkryła uprawę konopi

Do kolejnej realizacji doszło w powiecie zamojskim. W domu 23-letniego mieszkańca Krasnobrodu kryminalni z lokalnej komendy, przy wsparciu policjantów z Zamościa, odnaleźli susz roślinny, krystaliczną substancję oraz wagę elektroniczną.

Badania potwierdziły, że zabezpieczony susz to marihuana, a kryształy to mefedron.

– Łącznie z odnalezionego przez policjantów ziela konopi innych niż włókniste można byłoby wykonać ponad 110 dilerskich porcji, a z mefedronu ponad 380 porcji – informuje podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.

Podczas czynności operacyjnych funkcjonariusze odnaleźli także kilka krzaków konopi.

23-latek usłyszał już zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Zgodnie z prawem, za uprawę konopi innych niż włókniste grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, natomiast za posiadanie narkotyków nawet do 10 lat pozbawienia wolności.