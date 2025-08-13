Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Aktor bez konkursu powołany na dyrektora CSK. Ta kadencja ma być długa

oprac. eb
Aktor Michał Chorosiński został powołany 1 sierpnia
Aktor Michał Chorosiński został powołany 1 sierpnia (fot. CSK/Facebook)

Od lutego pełnił obowiązki, a od 15 sierpnia już oficjalnie powołany na dyrektora Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Instytucją podlegającą marszałkowi aktor serialowy Michał Chorosiński pokieruje 7 lat.

O tych decyzjach w swoich mediach społecznościowych poinformowało w środę CSK. „Przed nami wiele planów, wyzwań i inspirujących wydarzeń – trzymamy kciuki za powodzenie i życzymy wielu sukcesów w realizacji misji CSK” - czytamy we wpisie.

Konkursu na stanowisko nie było, a zarząd województwa powołał dyrektora uchwałą, powołując się na ustawy o samorządzie województwa i o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Chorosiński, aktor znany głównie z seriali i prywatnie mąż posłanki PiS, Dominiki Chorosińskiej, dostał pracę w CSK w lutym po tym, jak z funkcji dyrektora zrezygnował niespodziewanie Marek Krakowski.

To już siódmy szef CSK w czasach, gdy województwem rządzi marszałek Jarosław Stawiarski z PiS. Tej decyzji sprzeciwiał się Związek Zawodowy Pracowników CSK Kultura, który podnosił w apelu „powtarzające się od kilku lat ciągłe zmiany osób zarządzających uniemożliwiają racjonalny rozwój CSK oraz powodują stagnację i demotywację całej załogi”.

Chorosiński w 2022 roku został szefem Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Wywołało falę krytyki ze strony zespołu aktorskiego. Aktorzy zarzucali mu brak doświadczenia i kompetencji, a także wskazywali na polityczne powiązania. We wrześniu 2024 roku zrezygnował z tej funkcji.

Czytaj więcej o:
praca polityka konkurs Centrum Spotkania Kultur kultura CSK Urząd Marszałkowski Lublin marszałek Jarosław Stawiarski Michał Chorosińki

Michał Listkiewicz

Były prezes PZPN najbliższy weekend spędzi w Lubelskiem. Będzie sędziować mecz

Legenda polskiej piłki nie tylko spotka się z mieszkańcami, ale będzie też sędziować mecz na miejscowym stadionie. Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjedzie na weekend do Janowa Podlaskiego.

W spotkaniu inaugurującym nowy sezon w chełmskiej klasie okręgowej Ruch Izbica pokonał Brata Siennica Nadolna 4:2

Chełmska klasa okręgowa: Ruch Izbica lepszy od Brata Siennica Nadolna

W meczu rozegranym awansem na inaugurację sezonu 2025/2026 Ruch Izbica pokonał Brata Siennica Nadolna 4:2
Dęblińscy piloci są już na miejscu
wojsko

Bieliki z Dęblina już są w Warszawie i szykują się na defiladę

W ramach centralnych uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie, zaplanowano defiladę z udziałem kilku tysięcy żołnierzy, pojazdów, czołgów, śmigłowców i samolotów. Nie zabraknie odrzutowców z 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

Komunikaty