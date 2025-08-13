Aktor bez konkursu powołany na dyrektora CSK. Ta kadencja ma być długa

O tych decyzjach w swoich mediach społecznościowych poinformowało w środę CSK. „Przed nami wiele planów, wyzwań i inspirujących wydarzeń – trzymamy kciuki za powodzenie i życzymy wielu sukcesów w realizacji misji CSK” - czytamy we wpisie.

Konkursu na stanowisko nie było, a zarząd województwa powołał dyrektora uchwałą, powołując się na ustawy o samorządzie województwa i o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Chorosiński, aktor znany głównie z seriali i prywatnie mąż posłanki PiS, Dominiki Chorosińskiej, dostał pracę w CSK w lutym po tym, jak z funkcji dyrektora zrezygnował niespodziewanie Marek Krakowski.

To już siódmy szef CSK w czasach, gdy województwem rządzi marszałek Jarosław Stawiarski z PiS. Tej decyzji sprzeciwiał się Związek Zawodowy Pracowników CSK Kultura, który podnosił w apelu „powtarzające się od kilku lat ciągłe zmiany osób zarządzających uniemożliwiają racjonalny rozwój CSK oraz powodują stagnację i demotywację całej załogi”.

Chorosiński w 2022 roku został szefem Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Wywołało falę krytyki ze strony zespołu aktorskiego. Aktorzy zarzucali mu brak doświadczenia i kompetencji, a także wskazywali na polityczne powiązania. We wrześniu 2024 roku zrezygnował z tej funkcji.