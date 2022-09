Nagła zmiana planów. Lublin nie utonie w ciemnościach

AZS UMCS Lublin Cup rusza w piątek, czyli "Pszczółki" pokażą się kibicom

Od piątku do niedzieli w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli odbędzie się AZS UMCS Lublin Cup. Dla kibiców Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin to pierwsza okazja do zobaczenia na żywo gry swoich pupilek