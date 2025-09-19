Bronowicka 3 w nowej odsłonie. Powstanie tu nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej

– To kolejny projekt rewitalizacyjny w dzielnicy Bronowice, obok trwającej modernizacji zabytkowego Parku Bronowickiego. Tym razem inwestycja ma przede wszystkim wymiar społeczny – tworzymy miejsce, w którym osoby w kryzysie otrzymają wsparcie i profesjonalną pomoc – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Nowoczesny obiekt z pełnym zapleczem

Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad 1,8 tys. m² pomieści gabinety psychologów, terapeutów, prawników i pracowników socjalnych, które będą dostępne całodobowo. Na parterze zaplanowano także salę pierwszego kontaktu dla osób w kryzysie, gabinet psychiatry, salę konferencyjną oraz zaplecze techniczne.

Pierwsze piętro zostanie przeznaczone na część hostelową dla osób wymagających tymczasowego schronienia. Będzie tam siedem pokoi, świetlica dla dzieci, jadalnia z kuchnią oraz sale warsztatowe i terapeutyczne. Na drugim piętrze znajdą się kolejne gabinety specjalistów oraz przestrzeń do prowadzenia szkoleń i zajęć grupowych.

– Centrum Interwencji Kryzysowej prowadzi kompleksowe działania skierowane do osób potrzebujących wsparcia. Oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną czy socjalną. Ważne jest, by placówka ta miała odpowiednie warunki do pracy i zapewniała bezpieczne miejsce osobom w kryzysie – podkreśla Anna Augustyniak, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych.

Inwestycja z unijnym wsparciem

Zakres robót obejmie m.in. budowę szybu windowego i montaż windy, remont dachu, wymianę stolarki, ocieplenie elewacji, modernizację instalacji wewnętrznych, montaż fotowoltaiki i stacji ładowania aut elektrycznych. Zagospodarowany zostanie także teren wokół budynku wraz z miejscami postojowymi i zielenią.

Projekt „Bronowicka 3 w Lublinie – społeczny wymiar rewitalizacji” jest współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Całkowita wartość inwestycji to 13,2 mln zł, z czego ponad 11,2 mln zł stanowią środki zewnętrzne (10 mln zł z UE i 1,1 mln zł z budżetu państwa).

Oferty w przetargu można składać do 3 października.