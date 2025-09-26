Cyrk bez granic wraca do Lublina. Rusza 12. edycja festiwalu Cyrkulacje

Od 26 września do 12 października Centrum Spotkania Kultur stanie się areną magii, akrobacji i… czystej energii. Wszystko za sprawą 12. edycji Wschodnioeuropejskiego Festiwalu Cyrku Współczesnego Cyrkulacje. To już tradycja, że jesienią stolica Lubelszczyzny wita artystów, którzy sztukę cyrku wynoszą poza granice wyobraźni.
Tegoroczna edycja obiecuje mieszankę emocji i niezwykłych doświadczeń — od jawnej finezji w akrobatycznych pokazach, po głęboką refleksję o kondycji współczesnego człowieka. Nie ma tu miejsca na klasyczne występy z udziałem zwierząt. Są za to: taniec w powietrzu, ogień ujarzmiany mistrzowską precyzją, hipnotyzująca gra świateł, spektakularne iluzje i emocje wyrażane ruchem ciała.
— Cyrkulacje to przede wszystkim dialog sztuki z widzem — mówią organizatorzy. — To miejsce, w którym nie potrzeba słów, bo językiem jest gest i energia.
W programie – światowa cyrkowa liga
Od „Slavic” Fundacji Sztukmistrze, przez mistrzowskie akrobacje Compagnie Common Ground, po poruszającą opowieść Scenic Circus o pragnieniu wolności — każdy wieczór festiwalu będzie wyjątkowy. Nie zabraknie także konkursu etiud, podczas którego młodzi artyści z całej Europy Środkowo-Wschodniej pokażą swoje krótkie formy artystyczne. To przestrzeń, w której kreatywność spotyka się z odwagą, a widzowie sami decydują o nagrodzie.
Cyrk dla każdego
Organizatorzy stawiają na dostępność. Po raz pierwszy wprowadzono specjalną pulę „biletów dostępnych” w symbolicznej cenie 26 zł — dla tych, którzy najbardziej potrzebują dostępu do kultury. Wystarczy przy zakupie podać kod BILETDOSTEPNY.
— Nie traktujemy tego jako promocji — podkreślają. — Chcemy, aby festiwal był miejscem otwartym, dostępnym, gdzie sztuka trafia do każdego. Zachęcamy również do wsparcia idei festiwalu poprzez zakup biletów na rzecz osób z ograniczonym dostępem do kultury. To realny gest, który daje radość i inspirację.
Kilka propozycji, które warto zobaczyć:
-
Slavic (26.09) – Polska premiera fireshow inspirowanego kulturą słowiańską.
-
Common Ground (2-3.10) – spektakl pełen humoru, akrobacji i muzyki na żywo.
-
Diaries in Motion (4-5.10) – emocjonalna podróż przez marzenia i pragnienie wolności.
-
Radiant 2.0 (4-5.10) – połączenie żonglerki, akrobatyki i nowoczesnej technologii świetlnej.
-
In Fluence (11-12.10) – groteskowa, pełna absurdów opowieść o codzienności.
Pełny program i bilety dostępne są na stronie: cyrkulacje.eu.