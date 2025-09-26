Cyrk bez granic wraca do Lublina. Rusza 12. edycja festiwalu Cyrkulacje

Tegoroczna edycja obiecuje mieszankę emocji i niezwykłych doświadczeń — od jawnej finezji w akrobatycznych pokazach, po głęboką refleksję o kondycji współczesnego człowieka. Nie ma tu miejsca na klasyczne występy z udziałem zwierząt. Są za to: taniec w powietrzu, ogień ujarzmiany mistrzowską precyzją, hipnotyzująca gra świateł, spektakularne iluzje i emocje wyrażane ruchem ciała.

— Cyrkulacje to przede wszystkim dialog sztuki z widzem — mówią organizatorzy. — To miejsce, w którym nie potrzeba słów, bo językiem jest gest i energia.

W programie – światowa cyrkowa liga

Od „Slavic” Fundacji Sztukmistrze, przez mistrzowskie akrobacje Compagnie Common Ground, po poruszającą opowieść Scenic Circus o pragnieniu wolności — każdy wieczór festiwalu będzie wyjątkowy. Nie zabraknie także konkursu etiud, podczas którego młodzi artyści z całej Europy Środkowo-Wschodniej pokażą swoje krótkie formy artystyczne. To przestrzeń, w której kreatywność spotyka się z odwagą, a widzowie sami decydują o nagrodzie.

Cyrk dla każdego

Organizatorzy stawiają na dostępność. Po raz pierwszy wprowadzono specjalną pulę „biletów dostępnych” w symbolicznej cenie 26 zł — dla tych, którzy najbardziej potrzebują dostępu do kultury. Wystarczy przy zakupie podać kod BILETDOSTEPNY.

— Nie traktujemy tego jako promocji — podkreślają. — Chcemy, aby festiwal był miejscem otwartym, dostępnym, gdzie sztuka trafia do każdego. Zachęcamy również do wsparcia idei festiwalu poprzez zakup biletów na rzecz osób z ograniczonym dostępem do kultury. To realny gest, który daje radość i inspirację.

Kilka propozycji, które warto zobaczyć:

Slavic (26.09) – Polska premiera fireshow inspirowanego kulturą słowiańską.

Common Ground (2-3.10) – spektakl pełen humoru, akrobacji i muzyki na żywo.

Diaries in Motion (4-5.10) – emocjonalna podróż przez marzenia i pragnienie wolności.

Radiant 2.0 (4-5.10) – połączenie żonglerki, akrobatyki i nowoczesnej technologii świetlnej.

In Fluence (11-12.10) – groteskowa, pełna absurdów opowieść o codzienności.

Pełny program i bilety dostępne są na stronie: cyrkulacje.eu.