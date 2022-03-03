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Допомога для українців в Любліні. Найважливіші адреси та номери телефонів

Autor: Zdjęcie autora Olga Tsyhura
6 0 A A
(fot. Michał Siudziński)

Допомога для українців в Любліні. Найважливіші адреси та номери телефонів

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Цілодобова гаряча лінія для громадян України +48 692 476 823, +48 47 721 75 75 (Люблінське воєводство)

Телефон гарячої лінії для біженців з України в Любліні: +48 533 391 569 (Люблінський соціальний комітет допомоги Україні)

Біженці, які перетнули кордон без документів, що посвідчують особу, мають звернутися до Urząd Wojewódzki (ul. Spokojna 4) протягом 15 днів після перетину кордону для подачі заяви на перебування на території Польщі або заяви про міжнародний захист.

Для пришвидшення та полегшення процесу надання допомоги можна звернутися до так званого рецепційного центру. Адреса в Любліні:
Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4
Щодня з 8:00 до 18:30

Адреси рецепційних центрів в інших містах Люблінського воєвудства:

Дорогуськ: Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-Довгобичів: 175 Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22-540

Городло: Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523

Любича Королівська Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680

Хелм: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie - ul. Graniczna 2A, 22-100

Грубешів: Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Ciesielczuka 2, 22-500

Томашів Любельський: Ośrodek Sportu i Rekreacji - Aleja Sportowa 8, 22-600

Медична допомога:

Щоб отримати безкоштовну медичну допомогу в Польщі потрібно мати пітвердження легального перебування в Польщі, тобто: штамп Прикордонної Служби Республіки Польща або посвідчення видане Прикордонною Службою Республіки Польща про перетин кордону Польщі пізніше 24 лютого 2022 року.

800 190 590 Цілодобова гаряча лінія Національного фонду охорони здоров’я, яка надає інформацію про медичні послуги, які надаються біженцям з України

Медичні заклади, які уклали угоду з Національним Фондом Здоров’я , будуть надавати медичну допомогу громадяням України на тих засадах що і для польських пацієнтів, тобто безкоштовно. На таких закладах зазвичає є табличка з абрівіатурою NFZ.
Громадяни України також мають право отримати щеплення від COVID-19.

В Любліні, як і в інших польських містах, група LUX MED буде надавати безкоштовну невідкладну медичну допомогу біженцям з України. Номер телефону гарячої лінії:
+48 81 532 37 11 понеділок - п’ятниця від 7:00 до 20:00 субота від 7:00 до 14:00
Контактувати можна також за допомогою електронної пошти: Bop@luxmedlublin.pl

В листі необхідно вказати: ім’я,прізвище та контактний номер телефону.

Невідкладна медична допомога надається у всіх лікарнях групи LUX MED. На сьогоднішній день в Любліні є сімейний лікар та лікар-гінеколог, які приймають біженців.

Для господарів домашніх тварин:

У випадку невиконання вимог про дійсне щеплення проти сказу необхідно заповнити заяву власника/опікуна тварини, зразки заяв мають бути доступні в місцях перетину кордону. Коти та собаки без серологічного дослідження на антитіла проти сказу мають бути вакциновані офіційним ветеринарним лікарем, витрати на вакцинування покриваються з державного бюджету.

Придатні інтернет сторінки:

Інтернет сторінка від польського уряду про допомогу українцям (житло, робота): https://pomagamukrainie.gov.pl/

Для дорослих та дітей з інвалідністю: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058

Група «Допомога Україні» у Facebook

Lublin podwaja liczbę miejsc dla uchodźców
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Lublin podwaja liczbę miejsc dla uchodźców

Lublin jeszcze w tym tygodniu podwoi liczbę miejsc dla uchodźców z Ukrainy. Zapowiedział to wczoraj samorząd miasta. Zapewnia, że Lublin będzie w stanie zapewnić docelowo nawet 10 tys. osób. Przez miasto przepływać ma też rzeka darów z zagranicy.
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