Skuteczna akcja lubelskich "łowców głów": Poszukiwani ukrywali się w Holandii

36-latek z powiatu hrubieszowskiego od 2015 roku był ścigany ENA i międzynarodowym listem gończym INTERPOL-u. Śledczy ustalili, że stał na czele gangu wprowadzającego do obrotu znaczne ilości narkotyków – co najmniej 15 kilogramów.

Był też poszukiwany za wymuszenie rozbójnicze. Zatrzymano go na terenie Holandii dzięki działaniom Europejskiej Sieci Współpracy Policyjnej ENFAST. Miał przy sobie podrobione polskie dokumenty tożsamości. Od wyjazdu z kraju często zmieniał miejsce pobytu i wygląd, aby utrudnić poszukiwania. Ma do odbycia karę 4 lat i 5 miesięcy więzienia.

Drugi z zatrzymanych, 33-latek z powiatu chełmskiego, od listopada 2024 roku był poszukiwany za kierowanie grupą przestępczą zajmującą się przemytem papierosów bez akcyzy przez granicę polsko-ukraińską. Straty dla budżetu państwa oszacowano na co najmniej 1,5 miliona złotych. Ma do odbycia karę 3 lat i 3 miesięcy więzienia.

Dzięki współpracy funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie, policjantów z Holandii i Biura Kryminalnego KGP, obaj mężczyźni zostali sprowadzeni do Polski na początku sierpnia. Konwój przeprowadził Wydział Konwojowy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Jak informuje policja, w tym roku zrealizowano już w Polsce 198 konwojów, w ramach których sprowadzono 324 osoby poszukiwane. Wśród nich są również mieszkańcy naszego regionu zatrzymani przez lubelskich „łowców głów”.