Skuteczna akcja lubelskich "łowców głów": Poszukiwani ukrywali się w Holandii

Lubelscy łowcy głów ustalili, że dwóch poszukiwanych mężczyzn ukrywa się na terenie Holandii. Dzięki współpracy wielu zespołów udało się ich sprowadzić do Polski, gdzie odbędą zasądzone kary. Jeden z poszukiwanych ukrywał się przed organami ścigania aż 10 lat.
36-latek z powiatu hrubieszowskiego od 2015 roku był ścigany ENA i międzynarodowym listem gończym INTERPOL-u. Śledczy ustalili, że stał na czele gangu wprowadzającego do obrotu znaczne ilości narkotyków – co najmniej 15 kilogramów.
Był też poszukiwany za wymuszenie rozbójnicze. Zatrzymano go na terenie Holandii dzięki działaniom Europejskiej Sieci Współpracy Policyjnej ENFAST. Miał przy sobie podrobione polskie dokumenty tożsamości. Od wyjazdu z kraju często zmieniał miejsce pobytu i wygląd, aby utrudnić poszukiwania. Ma do odbycia karę 4 lat i 5 miesięcy więzienia.
Drugi z zatrzymanych, 33-latek z powiatu chełmskiego, od listopada 2024 roku był poszukiwany za kierowanie grupą przestępczą zajmującą się przemytem papierosów bez akcyzy przez granicę polsko-ukraińską. Straty dla budżetu państwa oszacowano na co najmniej 1,5 miliona złotych. Ma do odbycia karę 3 lat i 3 miesięcy więzienia.
Dzięki współpracy funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie, policjantów z Holandii i Biura Kryminalnego KGP, obaj mężczyźni zostali sprowadzeni do Polski na początku sierpnia. Konwój przeprowadził Wydział Konwojowy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.
Jak informuje policja, w tym roku zrealizowano już w Polsce 198 konwojów, w ramach których sprowadzono 324 osoby poszukiwane. Wśród nich są również mieszkańcy naszego regionu zatrzymani przez lubelskich „łowców głów”.
- Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676 - przypomina podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.