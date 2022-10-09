Комікс. Польща про нас

Mетафоричні карти часів війни

Робота за допомогою карт — поширена практика у психологічних консультаціях. Вперше такі карти з’явилась в Ізраїлі у 80-х роках. Класичними ще відтоді вважаються колоди «OH» і „COPE”. Однак у зв’язку з тим, що у світі відбулось багато змін, передусім пов’язаних з тим, що у нашому житті масово зявився Інтернет, гаджети та доступ до великої кількості інформації, виникла потреба у нових сюжетах, які би відзеркалювали теперішню реальність і унікальний український досвід в умовах російсько-української війни.