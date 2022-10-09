Комікс. Польща про нас

Komiks ukazał się w wydaniu specjalnym - Dziennik Bardzo Wschodni. Wydanie specjalne, zostało przygotowane z inicjatywy i środków stowarzyszenia Homo Faber przez ukraińskich i białoruskich dziennikarzy Lublina
Видання спеціальне створенo з ініціативи та фінансуванням об’єднання Homo Faber і силами українських і білоруських журналістів Любліна
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Mетафоричні карти часів війни
Робота за допомогою карт — поширена практика у психологічних консультаціях. Вперше такі карти з’явилась в Ізраїлі у 80-х роках. Класичними ще відтоді вважаються колоди «OH» і „COPE”. Однак у зв’язку з тим, що у світі відбулось багато змін, передусім пов’язаних з тим, що у нашому житті масово зявився Інтернет, гаджети та доступ до великої кількості інформації, виникла потреба у нових сюжетах, які би відзеркалювали теперішню реальність і унікальний український досвід в умовах російсько-української війни.
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