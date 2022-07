LSM ma rakietę. Czechów ma dostać coś równie odlotowego

Pierwszą częścią konsultacji był poniedziałkowy spacer po wąwozie, otwarty dla wszystkich mieszkańców. Oprowadzał ich architekt krajobrazu z pracowni wynajętej do stworzenia koncepcji parku. Ma on się ciągnąć od ul. Północnej (wąskim przesmykiem koło nowych bloków) aż do Kameralnej (w okolicy Orfeusza). Uwag nie brakowało.

Nowy park ma być podzielony na cztery części.

Koło Orfeusza przewidziano „polanę północną” służącą do wypoczynku. Miałyby się tu pojawić miejskie meble do siedzenia i hamaki. Uwadze mieszkańców nie umknęło to, że na wizualizacjach hamaki umieszczono z dala od cienia.

Autor koncepcji zapewniał, że to umowna wizualizacja, pokazująca tylko możliwości. I że meble niekoniecznie staną tu, gdzie wskazuje plansza.

– Na pewno byśmy szukali takiego miejsca, w którym słońce raz operuje, a raz nie – mówił Piotr Szkołut, architekt krajobrazu z pracowni Arbre.

Tuż obok, pod wiaduktami al. Smorawińskiego, ma powstać druga z czterech części nowego parku, utwardzona „strefa street artu”. Koncepcja przewiduje tu murale, rzeźby, miejsca do jazdy na deskorolce i rolkach oraz do chodzenia po linie. Obok, w zagłębieniu, w którym często zbiera się woda, miałby powstać ogród deszczowy.

W tej części wąwozu ze strony mieszkańców padło pytanie o monitoring.

– Raczej powinien być – mówił Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

– To byłoby wręcz konieczne – skwitował jeden z uczestników spaceru.

Ostra woń moczu obok filarów wiaduktu podsunęła pytanie o toaletę. Odpowiedź jest taka, że koncepcja jej nie przewiduje, przynajmniej na razie.

Najwięcej pytań padło w trzeciej, największej części parku, nazywanej „polaną centralną”. Chodzi o teren między blokami przy Oratoryjnej i Milenijnej. Tu miałyby się pojawić m.in. drzewka owocowe.

– Trochę nas zainspirowały drzewa owocowe, które rosną w tamtej części i rozwinęliśmy tę myśl jako miejski sad – tłumaczył Szkołut. – Chcielibyśmy dosadzić tu jabłoni, gruszy, które by sobie rosły i nikt by ich nie pryskał.

Ta zapowiedź wyraźnie ucieszyła część zebranych, choć w sprawie drzewek padła też prośba, by zostawić trochę miejsca bez nowej zieleni. – W zimie dzieci wykorzystują te górki do zjazdów – zauważała jedna z mieszkanek. – Proponujemy, żeby zostawić stok do jazdy na sankach – wtórował jej inny uczestnik spaceru, który przypominał, że sadzone tu niegdyś drzewka nie przetrwały starcia z dziećmi na sankach. – Zostały sprasowane.