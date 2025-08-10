Muzyka połączyła pokolenia – „Lato z Radiem i Telewizją Polską” w Lublinie

Zanim na dużej scenie obok lubelskiego zamku pojawili się artyści, od rana trwały wydarzenia towarzyszące. Miasto tętniło życiem, a atmosfera święta ogarnęła zarówno tutejszych, jak i turystów.

Od wczesnych godzin porannych telewidzowie, w ramach programu śniadaniowego, który był realizowany w Lublinie, mogli dowiedzieć się m.in., kim jest brejdak i czym są ciapy. Chętni odkrywali sekrety wypieku lubelskiego cebularza oraz przenosili się w świat sztukmistrzów – tak bliski sercom lublinian.

Na błoniach pod zamkiem od południa trwał piknik „Ale kosmos!”. Uczestnicy wchodzili na pokład modelu stacji kosmicznej i poznawali kulisy pracy astronautów. W tym samym czasie swoje zdjęcia wykonywał Wojciech Grzędziński – jeden z najwybitniejszych polskich fotografów, laureat prestiżowych nagród. Rozmowy z nim oraz uczestnikami wydarzenia można było usłyszeć w Programie 1 Polskiego Radia.

O godzinie 9 ruszyła audycja „Lato z Radiem”, nadawana tym razem w wyjątkowej scenerii – prosto z lubelskich błoni. Tradycyjnie otworzyła ją „Polka Dziadek” – melodia rozpoznawalna przez pokolenia słuchaczy. W programie pojawiły się tematy bliskie mieszkańcom Lublina, w tym rozmowy o przygotowaniach miasta do nadania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

Warto przypomnieć, że „Lato z Radiem” to jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych audycji w polskich mediach. Zadebiutowało w 1971 roku na antenie Programu 1 Polskiego Radia. Początkowo miało charakter podróżniczy i informacyjny, szybko jednak stało się letnim symbolem integrującym słuchaczy w całej Polsce. Nieodłącznym elementem od ponad pięciu dekad pozostaje „Polka Dziadek”. W ostatnich latach audycji towarzyszą także trasy koncertowe, gromadzące w plenerach tysiące ludzi – tak jak w sobotni wieczór w Lublinie.

Koncert i tłumy fanów

Po południu impreza nabrała tempa za sprawą międzypokoleniowej potańcówki z muzyką na żywo. Wspólne tańce przyciągnęły zarówno najmłodszych, jak i seniorów, stając się zapowiedzią tego, co miało nastąpić po zaraz po godzinie 20. Wtedy rozpoczął się wyczekiwany koncert „Lato z Radiem i Telewizją Polską”, który zgromadził najprawdopodobniej kilka tysięcy widzów. Plac Zamkowy, schody i zamkowe wzgórze wypełniły się po brzegi. Wystąpili artyści znani z polskiej i międzynarodowej sceny: Dawid Kwiatkowski, Patrycja Markowska, Feel, Michał Szpak, Urszula, Organek, Anna Rusowicz, Brathanki, Joanna Jakubas i Mikołaj Przybylski. Publiczność usłyszała zarówno popowe hity, jak i mocniejsze rockowe brzmienia, a wśród utworów znalazły się m.in. „W kinie w Lublinie”, „Malinowy król”, „Samoloty” czy „Proste”.

Budowę sceny mieszkańcy mogli obserwować od kilku dni, choć nie brakowało sceptyków twierdzących, że ustawienie nie jest idealne lub miejsca będzie zbyt mało. Rzeczywistość pokazała jednak, że koncert przyciągnął tłumy, a muzyka połączyła pokolenia – wśród uczestników byli zarówno rodzice z dziećmi, młodzież, jak i seniorzy.

– Podobało mi się, bo wcześniej „Lato z Radiem” chyba nie organizowało koncertów w Lublinie – mówiła Ania, uczestniczka imprezy. – Fajna była ta różnorodność stylów muzycznych oraz to, że mogliśmy posłuchać dobrze znane kawałki, a także zapoznać się z muzyką młodszego pokolenia. Na pewno każdy znalazł coś dla siebie i dobrze się bawił, co widać z resztą po tym tłumie – komentuje inny uczestnik.

Piotr Kupicha z Feel chwalił, że Lublin ma „fantastyczną energię”. Dawid Kwiatkowski dodał, że to „jedno z najładniejszych miast w Polsce”. Zespół De Mono zwracał uwagę, jak bardzo miasto zmieniło się w ostatnich latach.

Uwagę publiczności przyciągnął Michał Szpak – jego odważne stylizacje, w tym prześwitujący top czy występ bez koszulki, wywołały komentarze i poruszenie. Artysta zaserwował jednak show, które porwało tłumy. Na szczególne brawa zasłużyła również lublinianka Joanna Jakubas – sopranistka występująca m.in. w Filharmonii Narodowej i współpracująca z London Symphony Orchestra.

Wydarzenie wpisało się w obchody 708. rocznicy nadania Lublinowi praw miejskich. Przed nami kolejne punkty programu jubileuszu, a „Lato z Radiem” w tym sezonie wyruszy jeszcze w trasę do Mrozowa, Tarnowa i Grudziądza.