Na różowo przeciw rakowi. Przez centrum miasta przejdzie Marsz Różowej Wstążki

– „Marsz Różowej Wstążki” to nie tylko symbol wsparcia dla osób zmagających się z nowotworem i ich rodzin, ale także okazja do przypomnienia, jak ważne jest wczesne wykrywanie i profilaktyka raka piersi. (…) Serdecznie zapraszam mieszkanki oraz mieszkańców Lublina do udziału w tegorocznej edycji i zapoznania się z praktycznym wymiarem profilaktyki onkologicznej – mówi Anna Augustyniak, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych.

Uczestnicy spotkają się o godz. 15.00 na pl. Łokietka przed Ratuszem. Po oficjalnym otwarciu wydarzenia przejdą w barwnym korowodzie deptakiem na plac Litewski. Tam, do godz. 18.00, Stowarzyszenie Amazonek będzie promować badania profilaktyczne. Na uczestników czekają także występy artystyczne oraz potańcówka prowadzona przez wodzireja.

Organizatorzy zachęcają, by tego dnia ubrać się na różowo lub zabrać ze sobą różowe akcenty.

Rak piersi jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów u kobiet. Lekarze podkreślają, że kluczowa w walce z chorobą jest profilaktyka – regularna mammografia, którą należy wykonywać co najmniej raz na dwa lata. W Polsce bezpłatne badania przysługują kobietom w wieku od 45 do 74 lat. Ważnym elementem profilaktyki jest także samobadanie piersi.

„Marsz Różowej Wstążki” organizuje Miasto Lublin we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Amazonek.