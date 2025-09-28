Największy remont w historii KUL. Kiedy studenci powrócą do Gmachu Głównego?

– To chyba jedna z największych gruntownych przebudów Gmachu od momentu jego powstania – podkreśla mgr inż. Krzysztof Targoński, pełniący obowiązki kierownika Działu Inwestycji i Remontów KUL.

Po co remont?

Najważniejszym celem prac jest dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Obecnie zakończono już około 40 procent robót w tym zakresie. Z zewnątrz przebudowywany jest dziedziniec z pomnikami Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Układ i wielkość placu pozostaną bez zmian, ale pojawią się nowe granitowe alejki i ławki, które staną się częścią systemu wentylacji przeciwpożarowej.

Niespodzianki pod ziemią

Roboty prowadzone są również wewnątrz Gmachu. Wymieniane są niemal wszystkie instalacje: elektryczne, sanitarne i teletechniczne. To prace niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale kluczowe dla bezpieczeństwa i dalszego funkcjonowania obiektu. – Budynek datowany jest na przełom XVIII i XIX wieku, więc często napotykamy niespodzianki. Podczas budowy alejek odkryliśmy fundamenty dawnego klasztoru dominikańskiego – mówi Targoński.

Organy wrócą do auli

Jednym z elementów remontu jest również przywrócenie do użytku organów z auli kard. Stefana Wyszyńskiego. Instrument powstał w latach 1981–1983 w zakładzie Włodzimierza Truszczyńskiego. Grały na nim największe sławy polskiej organistyki, m.in. prof. Julian Gembalski, prof. Władysław Szymański czy prof. Andrzej Białko. Montaż organów rozpocznie się dopiero po zakończeniu remontu i potrwa rok. Pierwsze koncerty planowane są na 2027 rok.

Koszt i harmonogram

Całkowity koszt inwestycji to ponad 70 mln zł. Z tego 40 mln zł pochodzi z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a 31 mln zł to wkład własny uczelni.

Na czas prac zajęcia dla studentów odbywają się w Collegium Jana Pawła II, Centrum Transferu Wiedzy, Collegium Iuridicum oraz na kampusie „Poczekajka”. Do odnowionego Gmachu Głównego społeczność akademicka ma wrócić w drugiej połowie 2026 roku.