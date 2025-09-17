Szkoła, przedszkole i żłobek. Nowy kompleks edukacyjny w Ponikwodzie

Zwycięzcą postępowania zostało Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s.c., które za 2 mln 164 tys. zł przygotuje kompletny projekt inwestycji. Umowa z wykonawcą została już podpisana.

– Rozwijająca się Ponikwoda otrzyma niezwykle potrzebny w tej dzielnicy kompleks oświatowy. Będzie to szkoła podstawowa z basenem i pełnym zapleczem sportowym, przedszkole oraz żłobek dla najmłodszych mieszkanek i mieszkańców tej dzielnicy. To jedna z wielu ważnych inwestycji oświatowych, które realizujemy w Lublinie. (…) Dzięki tym przedsięwzięciom Lublin umacnia swoją pozycję miasta przyjaznego rodzinom, oferującego najlepsze warunki do nauki, wychowania i rozwoju – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Nowy kompleks powstanie na miejskich gruntach między ulicami Majerankową, Daliową i Narcyzową na powierzchni ok. 2,3 ha. Obiekt zapewni miejsca dla 1000 uczniów szkoły podstawowej (40 oddziałów), 250 dzieci w przedszkolu (10 oddziałów) oraz 100 maluchów w żłobku (4 grupy wiekowe).

W planach przewidziano szkołę z salą gimnastyczną i pływalnią, przedszkole, żłobek, boisko wielofunkcyjne, place zabaw i zagospodarowane tereny zielone. Dokumentacja projektowa obejmie pełen zakres projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysów, aranżacji wnętrz oraz projektów zieleni.

Prace zostaną podzielone na etapy:

Szkoła podstawowa z częścią sportową i zagospodarowaniem terenu Przedszkole Żłobek

Wykonawca będzie również sprawował nadzór autorski nad całym przedsięwzięciem do czerwca 2029 roku.