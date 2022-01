Morica nadal szukają. Płacz po zaginionych psach i martwe ptaki w parkach

1 A A

Za Moricem tęskni cała rodzina. Widziałeś go? Zadzwoń tel. 530-066-880 (fot. Archiwum prywatne/PSP)

Nie wszystkie miały tyle szczęścia, by trafić do schroniska. Ale właściciele psów zaginionych w wyniku hucznych sylwestrowych imprez nie tracą nadziei. – Będziemy szukać aż do skutku

