Policyjna akcja na ul. Glinianej. Ściągnęli negocjatora i strażaków

Mężczyzna poszukiwany do odbycia kary 8 miesięcy więzienia ukrywał się w jednym z mieszkań na ulicy Glinianej w Lublinie
Mężczyzna poszukiwany do odbycia kary 8 miesięcy więzienia ukrywał się w jednym z mieszkań na ulicy Glinianej w Lublinie (fot. KMP Lublin)

Nie chciał sam zgłosić się do więzienia, nie chciał oddać w ręce policji, gdy go znaleźli. Zanim doszło do zatrzymania 38-latka, w akcję włączył się policyjny negocjator, w gotowości byli też strażacy.

Mężczyzna był poszukiwany, bo miał do odbycia karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za złamanie sądowych zakazów. Ale dobrowolnie nie zamierzał się do więzienia zgłosić. Policjanci z 4 komisariatu w Lublinie ustalili, że ukrywa się w jednym z mieszkań na ulicy Glinianej. Pojechali tam w sobotę.

- Mężczyzna, gdy zorientował się, że do mieszkania chcą wejść policjanci, postanowił uciekać. Zszedł przez balkon z 7 na 6 piętro. Dalej jednak nie miał możliwości przejścia. Gdy zauważyli go policjanci zabezpieczający teren, zaczął grozić, że skoczy - relacjonuje zdarzenia podinspektor Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Trzeba było działać błyskawicznie. Na miejsce wezwano więc strażaków ze skokochronem, a także policyjnych negocjatorów. Rozmowy z 38-latkiem trwały długo, w sumie prawie 6 godzin. Mężczyzna nie zamierzał jednak ustąpić.

- Ostatecznie policjanci wykorzystując nieuwagę 38-latka zdecydowali się wciągnąć go przez okno do mieszkania. Szybkie i zdecydowane działania pozwoliły obezwładnić poszukiwanego - podsumowuje Gołębiowski.

Zaraz po zatrzymaniu mężczyzna trafił już do zakładu karnego.

60 wykroczeń i 30 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych – to efekty ostatnich działań przeciwko kierowcom zakłócającym porządek na drogach. Podczas nocnych patroli w centrum Lublina policjanci zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojaz-dów oraz niebezpieczne zachowania na drodze. Działania były reakcją na zgłoszenia mieszkańców.
Lechia Gdańsk - Motor Lublin (relacja na żywo)

Czas na zakończenie 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Lechia Gdańsk gra z Motorem Lublin, a my zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania. Początek zawodów o godz. 19.
Planujesz wizytę w Urzędzie Miasta Lublin 15 sierpnia? Tego dnia urząd będzie nieczynny.
Az-Bud Komarówka Podlaska rozgromił Unię Krzywda 8:0, reszta wyników pierwszej kolejki

Az-Bud Komarówka Podlaska już po 20 minutach prowadził z Unią Krzywda 3:0. Ostatecznie goście wracali do domu z bagażem aż ośmiu goli.
Duże znaczenie ma to, ze jadł go podczas jazdy samochodem, a oprócz kebaba, kierowca miał też ponad dwa promile alkoholu w organizmie.
W poniedziałek 11 sierpnia zmarł , Jerzy Dziewulski. To były oficer policji, antyterrorysta, poseł na Sejm, doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa.
15 sierpnia w Lublinie po godzinie 11 rozpocznie się uroczysty przemarsz kampanii wojskowych. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w centrum miasta.
Kolejowe spółki utknęły w formalnościach. Przebudowa Małaszewicz łapie kolejny poślizg

Kolejowe spółki utknęły w formalnościach. Przebudowa Małaszewicz łapie kolejny poślizg

Procedura przekształceń własnościowych spółki Cargotor złapała kolejny poślizg. A od tego zależy finansowanie wielkiej przebudowy portu w Małaszewiczach.

Orlen Oil Motor Lublin wybrał sobie rywala w fazie play-off

Zgodnie z zapowiedziami w poniedziałek podczas programu stacji Canal+ „Kolegium Żużlowe” Orlen Oil Motor wybrał rywala, z którym zmierzy się w pierwszej rundzie fazy play-off. Lublinianie zdecydowali się na Bayersystem GKM Grudziądz, co nikogo nie powinno dziwić.
Jego cios okazał się śmiertelny. 36-latkowi grozi nawet dożywocie

Uderzył znajomego pięścią twarz z taką siłą, że 39-latek trafił do szpitala. Tam niestety zmarł. 36-latkowi z Hrubieszowa grozi nawet kara dożywotniego więzienia.
Z Ligi Mistrzów do Azotów Puławy

Mocno przebudowana drużyna Azotów Puławy ma za sobą pierwsze gry kontrolne. Od poniedziałku z zespołem trenuje rozgrywający Górnika Zabrze
Żniwa w pełni. Pożary wybuchają dzień w dzień

W ciągu pierwszych 10 dni sierpnia zamojscy strażacy aż 11 razy wyjeżdżali do pożarów związanych z pracami polowymi. To pokazuje, jak niebezpiecznie może być w trakcie żniw, gdy ludzie nie stosują podstawowych zasad.
„Nowa nadzieja” zbulwersowana jachtami z KPO

Rafał Kulicki, wiceprezes okręgu lubelskiego partii „Nowa Nadzieja” (część Konfederacji – przyp. red.) grzmiał przed siedzibą europosłanki Marty Wcisło w Lublinie. Chodziło o aferę KPO z programu HoReCa. Młody polityk miał na myśli zakup jachtów, ale nie wiedział, czy jego partyjni koledzy nie skorzystali z tych pieniędzy.
Szkoleniowiec InPost ChKS Chełm Krzysztof Andrzejewski przyznaje, że jest zadowolony z ruchów transferowych beniaminka

Komunikaty