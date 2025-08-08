Potańcówka w Skansenie, czyli plenerowa zabawa w stylu retro

W zeszłym roku potańcówki w Skansenie to był prawdziwy hit, a uczestnicy nie schodzili z parkietu. Potańcówki w Muzeum Wsi Lubelskiej ściągały tłumy uczestników, a do szlagierów z minionych epok bawili się mali i duzi.

Wejście na Potańcówkę w godz. 19-21.30.

Kapela gra od 19:30 do 24. Potańcówka odbędzie się obok karczmy Kocanka zlokalizowanej na terenie Skansenu, a która obsługuje głodnych i spragnionych podczas dobrej zabawy.

Bilety w cenie 30 złotych dostępne kasie Muzeum od 19 do 21:30, biletomacie i na stronie bilety.skansen.lublin.pl.