Przetarg AMW w Lublinie: od silników po instrumenty

W ofercie znalazło się 95 pozycji o łącznej wartości ponad 427 tys. zł. Najciekawsze egzemplarze to m.in. silniki do ciężarówek STAR 266 i STAR 200 – zarówno pojedyncze sztuki, jak i całe pakiety po kilka lub kilkanaście. Ceny wywoławcze zaczynają się od 1,2 tys. zł za silnik wysokoprężny 359M z 1980 roku, a kończą na pakietach wartych do 10 tys. zł.

Na sprzedaż trafiły też duże pakiety części zamiennych do samochodów JELCZ i TATRA – łącznie ponad 500 elementów, w tym amortyzatory, drzwi i wały napędowe. Cena wywoławcza to 20 tys. zł. Osobno wystawiono także zestawy przydatnych części, takich jak kadłuby silnika czy obudowy skrzyni biegów.

Nie zabraknie również ciekawostek. W ofercie pojawiły się instrumenty muzyczne z wojskowych orkiestr: organy elektroniczne Viscount, gongi, dzwonki koncertowe czy ksylofon. Można też znaleźć narzędzia stolarskie i hydrauliczne, sprzęt medyczny, elementy służby łączności, a nawet namioty do kuchni polowej.

Przed przetargiem, w dniach 23–25 września, w godz. 8–14, będzie można obejrzeć wszystkie pozycje w miejscach ich składowania. Oferty należy składać do 30 września, do godz. 11:30. Warunkiem udziału jest wpłata wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej wybranej pozycji. Otwarcie ofert zaplanowano tego samego dnia o godz. 13:00 w siedzibie lubelskiego oddziału AMW przy ul. Łęczyńskiej 1.

Zyski ze sprzedaży zasilą Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, z którego kupowany jest nowoczesny sprzęt dla polskiej armii.

Sprzęt i ubrania z demobilu można kupić także bez przetargu – w sklepie AMW w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej 1, otwartym we wtorki i czwartki w godz. 12–16.