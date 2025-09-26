Lodołamacze dla LCK. Doceniono przyjazną przestrzeń

Nagroda została przyznana na etapie regionalnym, obejmującym województwa: lubelskie, podkarpackie, małopolskie i świętokrzyskie. Uroczysta gala odbyła się 25 września w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W imieniu LCK statuetkę odebrał dyrektor centrum, Aleksander Batorski.

– To wyróżnienie potwierdza, że nasze wysiłki są dostrzegane i doceniane. Jednocześnie nie ustajemy w ciągłym doskonaleniu. Jesteśmy przyjaznym i dostępnym miejscem dla wszystkich, w tym dla osób z niepełnosprawnościami – podkreśla dyrektor Batorski.

Organizatorzy konkursu zaznaczają, że kategoria „Przyjazna Przestrzeń” wyróżnia te podmioty, których infrastruktura jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

LCK przypomina, że jego celem jest tworzenie warunków, w których każdy gość – bez względu na potrzeby – może czuć się komfortowo, swobodnie i bezpiecznie.

Konkurs Lodołamacze organizowany jest od 2006 roku i ma na celu promowanie pracodawców wrażliwych społecznie – otwartych na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i tworzenie dla nich przyjaznych warunków pracy.