Optymalny rozwój trzody chlewnej dzięki odpowiedniemu żywieniu

Gospodarstwa rolne o zróżnicowanych potrzebach najczęściej decydują się na wybór linii Komfort, MIX VIT oraz Szczęśliwa Farma. W przypadku wysokich wymagań produkcyjnych warto natomiast sięgnąć po rozwiązania z linii PLUS lub Broring. Szczegółowe informacje na temat wszystkich wspomnianych produktów można znaleźć w zakładce pasze dla trzody na stronie producenta.

Zestawienie pasz dla prosiąt

Doświadczeni hodowcy doskonale wiedzą, że w przypadku prosiąt najważniejsze są pierwsze tygodnie życia. Należy więc dołożyć niezbędnych starań, aby podawane w tym czasie pasze wyróżniały się wysoką strawnością i ułatwiały szybki przyrost masy ciała. Warto rozważyć także stosowanie preparatów, które zwiększają efektywność chowu w przypadku licznych miotów. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku wspieranie najsłabszych zwierząt i równomiernego wzrostu u wszystkich prosiąt.

Jaka pasza dla warchlaka?

Aby ograniczyć stres towarzyszący okresowi odsadzenia u warchlaków należy pamiętać o konieczności podawania lekkostrawnej paszy i zapewnienia zbilansowanej diety. Nic więc dziwnego, że rolnicy chętnie korzystają z premiksów oraz koncentratów i zakwaszaczy. Te pierwsze ułatwiają adaptację do pasz zbożowych i pozwalają uzyskać oczekiwane tempo wzrostu, natomiast zakwaszacze wpływają na ustabilizowanie pH w żołądku. Wysokiej jakości pasze dla warchlaków można znaleźć w stałej ofercie EKOPLON, czego przykładem są takie produkty jak SuperMix PW 4% czy SuperMix PLUS Warchlak 2,5%.

Sprawdzone pasze dla tuczników

O ile pasze podawane prosiętom i warchlakom muszą być odpowiednio zbilansowane, bezpieczne i lekkostrawne, to w przypadku tuczników kluczową rolę odgrywają koszty żywienia i wartości odżywcze. Zamiast więc ryzykować, że podawane zwierzętom produkty nie zapewnią im potrzebnych składników lub wpłyną na zwiększenie kosztów hodowli, lepiej postawić na sprawdzone rozwiązania EKOPLON. Wśród nich nie zabrakło produktów opracowanych z myślą o maksymalizacji przyrostu. Są to zarówno premiksy (SuperMix TM Extra 2,5%), jak i produkty z linii PLUS. Producent nie zapomniał o specjalnych koncentratach i mieszankach pełnoporcjowych. Zaletą produktów takich jak Protan PLUS Grower oraz Finiszer Komfort jest możliwość bezpośredniego podawania. Dzięki nim można utrzymać oczekiwaną wydajność i ograniczyć emisję amoniaku w chlewni. To natomiast pozwala stworzyć lepsze warunki dla zwierząt.

Jaką paszę wybrać dla loch?

Prawidłowe żywienie i zbilansowana dieta mają szczególne znaczenie w przypadku loch, ponieważ zależą od tego ich płodność, mleczność oraz ogólna kondycja. EKOPLON oferuje koncentraty oraz pasze pełnoporcjowe dla loch prośnych i karmiących. Produkty z linii Komfort, takie jak SuperMix LP 2,5% ułatwiają zwierzętom utrzymanie równowagi metabolicznej oraz wpływają korzystnie na ich ogólną kondycję. Wspomniane mieszanki pełnoporcjowe LK i LP Komfort zawierają odpowiedni poziom energii i aminokwasów do zapewnienia zwierzętom dużej mleczności. Dodatkową zaletą produktów jest to, że zapewniają szybkie tempo wzrostu prosiąt.

Nowoczesne nawozy dolistne EKOPLON

Oprócz stale ulepszanych rozwiązań z zakresu żywienia zwierząt, EKOPLON oferuje również bezpieczne nawozy dolistne. Przy prawidłowym stosowaniu poprawiają kondycję roślin i zwiększają plony. W ofercie znajdują się takie linie jak MAXIMUS (zaawansowane nawozy wieloskładnikowe), EKOLIST (poprawiają efektywność nawożenia mineralnego), Forte (przynoszą natychmiastowe efekty) oraz specjalne nawozy dla ekologii.