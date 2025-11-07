Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 7 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Artykuły zewnętrzne

Dzisiaj
14:08
Strona główna » Artykuły zewnętrzne

Optymalny rozwój trzody chlewnej dzięki odpowiedniemu żywieniu

Udostępnij 0 A A

W celu uzyskania optymalnego rozwoju trzody chlewnej należy zadbać o wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest przemyślany dobór żywienia, co oznacza konieczność uwzględnienia wieku i stanu zwierząt, a także oczekiwanych efektów. W zależności od wybranej paszy można na przykład poprawić przyrost masy ciała. Polski producent EKOPLON od ponad 30 lat dostarcza rolnikom kompleksowe rozwiązania żywieniowe, dzięki którym można zadbać o trzodę chlewną na każdym etapie życia.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
  1. Rozwiązania dla żywienia trzody chlewnej
  2. Zestawienie pasz dla prosiąt
  3. Jaka pasza dla warchlaka?
  4. Sprawdzone pasze dla tuczników
  5. Jaką paszę wybrać dla loch?
  6. Nowoczesne nawozy dolistne EKOPLON

Staranny dobór składników poparty wieloma latami badań przekłada się na wysoką jakość produktów, co potwierdzają zarówno małe, jak i duże gospodarstwa. W naszym artykule znajdziesz porównanie popularnych linii żywieniowych EKOPLON, polecane pasze dla prosiąt, warchlaków oraz tuczników i sprawdzone linie nawozów dolistnych, które zwiększają plony.

Rozwiązania dla żywienia trzody chlewnej

Dopasowanie składu paszy do fazy rozwoju zwierząt jest kluczowe, aby można było zapewnić zwierzętom prawidłowe żywienie. W ofercie EKOPLON można znaleźć odpowiednie linie produktowe dla wszystkich etapów rozwoju trzody. Każda z nich została zaprojektowana z wykorzystaniem praktycznego doświadczenia i wiedzy naukowej. Pozwala to uzyskać świetne efekty niezależnie od aktualnych potrzeb związanych z przyrostem masy lub efektywnością reprodukcyjną.

Gospodarstwa rolne o zróżnicowanych potrzebach najczęściej decydują się na wybór linii Komfort, MIX VIT oraz Szczęśliwa Farma. W przypadku wysokich wymagań produkcyjnych warto natomiast sięgnąć po rozwiązania z linii PLUS lub Broring. Szczegółowe informacje na temat wszystkich wspomnianych produktów można znaleźć w zakładce pasze dla trzody na stronie producenta.

Zestawienie pasz dla prosiąt

Doświadczeni hodowcy doskonale wiedzą, że w przypadku prosiąt najważniejsze są pierwsze tygodnie życia. Należy więc dołożyć niezbędnych starań, aby podawane w tym czasie pasze wyróżniały się wysoką strawnością i ułatwiały szybki przyrost masy ciała. Warto rozważyć także stosowanie preparatów, które zwiększają efektywność chowu w przypadku licznych miotów. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku wspieranie najsłabszych zwierząt i równomiernego wzrostu u wszystkich prosiąt.

Jaka pasza dla warchlaka?

Aby ograniczyć stres towarzyszący okresowi odsadzenia u warchlaków należy pamiętać o konieczności podawania lekkostrawnej paszy i zapewnienia zbilansowanej diety. Nic więc dziwnego, że rolnicy chętnie korzystają z premiksów oraz koncentratów i zakwaszaczy. Te pierwsze ułatwiają adaptację do pasz zbożowych i pozwalają uzyskać oczekiwane tempo wzrostu, natomiast zakwaszacze wpływają na ustabilizowanie pH w żołądku. Wysokiej jakości pasze dla warchlaków można znaleźć w stałej ofercie EKOPLON, czego przykładem są takie produkty jak SuperMix PW 4% czy SuperMix PLUS Warchlak 2,5%.

Sprawdzone pasze dla tuczników

O ile pasze podawane prosiętom i warchlakom muszą być odpowiednio zbilansowane, bezpieczne i lekkostrawne, to w przypadku tuczników kluczową rolę odgrywają koszty żywienia i wartości odżywcze. Zamiast więc ryzykować, że podawane zwierzętom produkty nie zapewnią im potrzebnych składników lub wpłyną na zwiększenie kosztów hodowli, lepiej postawić na sprawdzone rozwiązania EKOPLON. Wśród nich nie zabrakło produktów opracowanych z myślą o maksymalizacji przyrostu. Są to zarówno premiksy (SuperMix TM Extra 2,5%), jak i produkty z linii PLUS. Producent nie zapomniał o specjalnych koncentratach i mieszankach pełnoporcjowych. Zaletą produktów takich jak Protan PLUS Grower oraz Finiszer Komfort jest możliwość bezpośredniego podawania. Dzięki nim można utrzymać oczekiwaną wydajność i ograniczyć emisję amoniaku w chlewni. To natomiast pozwala stworzyć lepsze warunki dla zwierząt. 

Jaką paszę wybrać dla loch?

Prawidłowe żywienie i zbilansowana dieta mają szczególne znaczenie w przypadku loch, ponieważ zależą od tego ich płodność, mleczność oraz ogólna kondycja. EKOPLON oferuje koncentraty oraz pasze pełnoporcjowe dla loch prośnych i karmiących. Produkty z linii Komfort, takie jak SuperMix LP 2,5% ułatwiają zwierzętom utrzymanie równowagi metabolicznej oraz wpływają korzystnie na ich ogólną kondycję. Wspomniane mieszanki pełnoporcjowe LK i LP Komfort zawierają odpowiedni poziom energii i aminokwasów do zapewnienia zwierzętom dużej mleczności. Dodatkową zaletą produktów jest to, że zapewniają szybkie tempo wzrostu prosiąt.  

Nowoczesne nawozy dolistne EKOPLON

Oprócz stale ulepszanych rozwiązań z zakresu żywienia zwierząt, EKOPLON oferuje również bezpieczne nawozy dolistne. Przy prawidłowym stosowaniu poprawiają kondycję roślin i zwiększają plony. W ofercie znajdują się takie linie jak MAXIMUS (zaawansowane nawozy wieloskładnikowe), EKOLIST (poprawiają efektywność nawożenia mineralnego), Forte (przynoszą natychmiastowe efekty) oraz specjalne nawozy dla ekologii.

e-Wydanie

Pozostałe informacje

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”
ZDJĘCIA
galeria

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

W Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbył się finał projektu „Tableau vivant, czyli żywe obrazy z kozłowieckiego pałacu”. Na scenie historycznej Teatralni młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie odtworzyła wybrane dzieła z muzealnych kolekcji, zamieniając je w pełne emocji i ruchu mini-spektakle.
RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi
HARMONOGRAM AKCJI

RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi

W lubelskich szpitalach znów brakuje krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje o pomoc i przypomina: każda donacja może uratować czyjeś życie. W najbliższych dniach krwiobusy pojawią się w kilkunastu miejscowościach regionu, m.in. Radzyniu Podlaskim, Zwierzyńcu i Chełmie.
Optymalny rozwój trzody chlewnej dzięki odpowiedniemu żywieniu

Optymalny rozwój trzody chlewnej dzięki odpowiedniemu żywieniu

W celu uzyskania optymalnego rozwoju trzody chlewnej należy zadbać o wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest przemyślany dobór żywienia, co oznacza konieczność uwzględnienia wieku i stanu zwierząt, a także oczekiwanych efektów. W zależności od wybranej paszy można na przykład poprawić przyrost masy ciała. Polski producent EKOPLON od ponad 30 lat dostarcza rolnikom kompleksowe rozwiązania żywieniowe, dzięki którym można zadbać o trzodę chlewną na każdym etapie życia.
Kurs na oszustwo. 29-latek wystawiał fałszywe zaświadczenia

Kurs na oszustwo. 29-latek wystawiał fałszywe zaświadczenia

Kursy, których nikt nie ukończył. Zaświadczenia, których nikt nie powinien dostać. Policjanci z Chełma rozbili proceder, w ramach którego 29-letni mieszkaniec województwa śląskiego wystawiał fałszywe dokumenty potwierdzające ukończenie kursów specjalistycznych. Na ich podstawie próbowano wyłudzać publiczne dotacje.
Mustwatch – rankingi filmowe dla każdego

Mustwatch – rankingi filmowe dla każdego

Dobrze wiesz, na jaki rodzaj filmu masz ochotę, ale nie wiesz, które tytuły spełniają określone kryteria? Chciałbyś wiedzieć, które polskie filmy o mafii lub wojsku są najlepsze? Szukasz najciekawszych filmów z Korei lub najbardziej kultowych filmów z Francji? Chciałbyś obejrzeć jakąś historię osadzoną w jakże malowniczej scenerii Bieszczad lub opowiadającą o zmaganiach dzielnych himalaistów? A może jesteś ciekaw, czy powstały oparte na faktach filmy o życiu pozagrobowym, i chciałbyś dowiedzieć się, które z nich warto obejrzeć? Jeśli tak – spieszymy z pomocą! Na stronie Mustwatch.pl znajdziesz przeróżne rankingi filmowe.
Tragedia w lesie koło Puław. Dwa psy przywiązane do drzewa, jeden nie przeżył

Tragedia w lesie koło Puław. Dwa psy przywiązane do drzewa, jeden nie przeżył

Wstrząsająca scena w lesie niedaleko Puław. Grzybiarze odkryli dwa psy przywiązane do drzewa stalową linką. Jeden z nich był martwy, drugi, po uwolnieniu, uciekł. Policja prowadzi poszukiwania sprawcy brutalnego czynu.
Sędzia z zarzutami. Została zawieszona w czynnościach po kolizji z promilami

Sędzia z zarzutami. Została zawieszona w czynnościach po kolizji z promilami

59-letnia sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu, która w środę po pijanemu doprowadziła do kolizji na ul. Wyszyńskiego została pozbawiona immunitetu i usłyszała prokuratorskie zarzuty.
Azoty Puławy zmierzą się z Ostrovią. Rywal jest do ogrania

Azoty Puławy zmierzą się z Ostrovią. Rywal jest do ogrania

Azoty Puławy w sobotę o godz. 16 podejmą REBUD KPR Ostrovię Ostrów Wielkopolski.
Rodzinna tragedia w Bogdance. Brat miał zabić brata po świątecznej kłótni

Rodzinna tragedia w Bogdance. Brat miał zabić brata po świątecznej kłótni

Przed Sądem Okręgowym w Lublinie rozpoczął się proces 36-letniego górnika Piotra M., oskarżonego o zabójstwo brata oraz o stosowanie przemocy wobec partnerki. W tle dramatu pojawiają się alkohol, konflikt o majątek i porachunki miłosne.
Ulicę Akademicką remontuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Remont ulicy na Starym Mieście. Dziś w nocy będzie zamknięta

Prace mają być prowadzone nocą, by jak najmniej komplikować życie zmotoryzowanym. Ale zupełnie utrudnień uniknąć się nie da. Dzisiejszej nowy ulica Akademicka na Starym Mieście w Zamościu będzie zamknięta dla ruchu.
Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend
film

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Słońce, lekki wiatr i maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Prognozę pogody na weekend prezentuje Katarzyna Rybacka.

Po domowej porażce z Polonią Warszawa piłkarze Górnika zagrają na wyjeździe z Odrą Opole

Górnik Łęczna w Opolu zagra bez ważnego piłkarza

Przed Górnikiem Łęczna kolejny mecz wyjazdowy. W niedzielę o godzinie 12 zielono-czarni zagrają na wyjeździe z Odrą Opole.
Profesor Jerzy Nitychoruk

Rektor Akademii Bialskiej z nową funkcją

Rektor Akademii Bialskiej został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. To podmiot, który skupia rektorów publicznych uczelni zawodowych w Polsce.
Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka
galeria

Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie przeprowadzono skomplikowaną operację nadgarstka z użyciem spersonalizowanego implantu wydrukowanego w technologii 3D. Zabieg wykonano u 27-letniego pacjenta chorego na jałową martwicę kości księżycowatej, zwaną chorobą Kienböcka.
Uwaga, szczepionka spada z nieba. Nie ruszaj, trzymaj z daleka zwierzęta

Uwaga, szczepionka spada z nieba. Nie ruszaj, trzymaj z daleka zwierzęta

Przed nami kolejna akcja szczepienia dzikich zwierząt przeciwko wściekliźnie. Główny Inspektorat Weterynaryjny ostrzega i radzi jak postępować ze szczepionką.

Najnowsze
Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”
galeria

15:34 Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

14:59

RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi

14:08

Kurs na oszustwo. 29-latek wystawiał fałszywe zaświadczenia

13:13

Tragedia w lesie koło Puław. Dwa psy przywiązane do drzewa, jeden nie przeżył

12:15

Sędzia z zarzutami. Została zawieszona w czynnościach po kolizji z promilami

11:29

Azoty Puławy zmierzą się z Ostrovią. Rywal jest do ogrania

11:20

Rodzinna tragedia w Bogdance. Brat miał zabić brata po świątecznej kłótni

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”
galeria

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi

RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi

Kurs na oszustwo. 29-latek wystawiał fałszywe zaświadczenia

Kurs na oszustwo. 29-latek wystawiał fałszywe zaświadczenia

Optymalny rozwój trzody chlewnej dzięki odpowiedniemu żywieniu

Optymalny rozwój trzody chlewnej dzięki odpowiedniemu żywieniu

Mustwatch – rankingi filmowe dla każdego

Mustwatch – rankingi filmowe dla każdego

Tragedia w lesie koło Puław. Dwa psy przywiązane do drzewa, jeden nie przeżył

Tragedia w lesie koło Puław. Dwa psy przywiązane do drzewa, jeden nie przeżył

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”
galeria

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi

RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi

Kurs na oszustwo. 29-latek wystawiał fałszywe zaświadczenia

Kurs na oszustwo. 29-latek wystawiał fałszywe zaświadczenia

Optymalny rozwój trzody chlewnej dzięki odpowiedniemu żywieniu

Optymalny rozwój trzody chlewnej dzięki odpowiedniemu żywieniu

Mustwatch – rankingi filmowe dla każdego

Mustwatch – rankingi filmowe dla każdego

Tragedia w lesie koło Puław. Dwa psy przywiązane do drzewa, jeden nie przeżył

Tragedia w lesie koło Puław. Dwa psy przywiązane do drzewa, jeden nie przeżył

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend
film

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych
galeria
film

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”
film

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza
film

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych
film

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych
film

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

film
Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych
galeria
film

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”
film

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza
film
Dzień Wschodzi

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film
WIDEO

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film
WIDEO

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

Foto
Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”
ZDJĘCIA

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

galeria
Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka
galeria

Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka

Alicja i biały królik biegają po Ogrodzie Botanicznym
galeria
ZDJĘCIA

Alicja i biały królik biegają po Ogrodzie Botanicznym

Praca na wyciagnięcie ręki i duże zarobki. Pensja nawet powyżej 10 tys. zł
galeria

Praca na wyciagnięcie ręki i duże zarobki. Pensja nawet powyżej 10 tys. zł

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach
galeria

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni
galeria
ZDJĘCIA

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”
galeria
ZDJĘCIA

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby
galeria
ZDJĘCIA

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby

Ekwador
galeria

Halloween czy Dia de los muertos? Jak Wszystkich Świętych obchodzone jest na świecie

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych
galeria
ZDJĘCIA

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza
galeria
ZDJĘCIA

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza