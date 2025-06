Lublin: Budują, remontują i planują nowe inwestycje

Trwa cykl dużych inwestycji. Na dniach nastąpi otwarcie Lubelskiego Lipca ’80, projektowane są przebudowy ulic Mełgiewskiej i Turystycznej, a niebawem ruszy modernizacja al. Unii Lubelskiej. Proszę o szczegóły w tych tematach

– W tym roku kontynuujemy duże inwestycje drogowe. To między innymi budowa przedłużenia ulicy Węglarza, rozbudowa ulic Wallenroda, Samsonowicza czy Zorza oraz budowa ulicy Kruszynowej. Jednym z naszych największych zadań jest finalizowana właśnie budowa przedłużenia ulicy Lubelskiego Lipca ’80. Zakładamy, że otwarcie nowego odcinka drogi nastąpi na początku wakacji. Już niebawem ruszamy też z kolejną kluczową inwestycją. Od połowy czerwca wykonawca odpowiedzialny za modernizację alei Unii Lubelskiej przystąpił do prac przygotowawczych terenu pod budowę. Powstają przewiązki w pasie zieleńca na odcinku od Galerii Vivo do ronda Lubelskiego Lipca ’80. W rejonie skrzyżowania al. Unii Lubelskiej z ulicy Zamojską trwa poszerzanie wysp rozdziału. Pierwszy etap zmian organizacji ruchu planujemy wdrożyć na przełomie czerwca i lipca. Wówczas wykonawca przystąpi do rozbiórki obiektu mostowego po stronie ulicy Zamojskiej oraz przebudowy jezdni wraz z sieciami uzbrojenia terenu po stronie targu pod Zamkiem. O wszelkich zmianach ważnych z punktu widzenia kierowców będziemy informować na bieżąco. Projektujemy również nowe drogi. Trwają prace nad dokumentacją dla przebudowy ul. Turystycznej na odcinku od granicy miasta do ulicy Mełgiewskiej i ulicy Mełgiewskiej na fragmencie od ulicy Turystycznej do ulicy Frezerów wraz z przebudową skrzyżowań ulic: Turystyczna - Mełgiewska - Grafa i Mełgiewska - Andersa oraz przebudową trzech obiektów mostowych. Z końcem I kwartału 2026 roku powinniśmy mieć gotową dokumentację projektową, która umożliwi nam rozpoczęcie aplikowania o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków zewnętrznych.

Mieszkańcy Lublina pytają się o remont Zana, Głębokiej i Witosa. Co w tych sprawach słychać?

– W przypadku ulicy Zana mówimy nie tylko o remoncie, ale o większym zadaniu, czyli przebudowie. Projekt w tym zakresie jest w trakcie opracowywania. Obecnie trwa końcowy etap opiniowania koncepcji rozbudowy. Następnie biuro projektowe przystąpi do opracowania projektów architektoniczno-budowlanych oraz projektów wykonawczych wszystkich branż, w tym przebudowy i zabezpieczenia sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym. Przebudowa zaplanowana jest na całym, 2,5-kilometrowym odcinku ulicy, czyli od Nadbystrzyckiej do alei Kraśnickiej. Jeśli chodzi o ulicę Głęboką, to obecnie nasze działania skupiają się na inwestycjach w infrastrukturę dedykowaną niezmotoryzowanym uczestnikom ruchu drogowego: pieszym, rowerzystom czy pasażerom komunikacji miejskiej. Natomiast stan al. Witosa jest stale monitorowany, a naprawy podejmowane są w ramach bieżącego utrzymania.