Ruszyli z Lublina na Jasną Górę. To już 47. piesza pielgrzymka

Z Lublina do Częstochowy wyszła dzisiaj grupa pielgrzymów. Po mszy w archikatedrze, z modlitwą i śpiewem na ustach, udali się w stronę Bełżyc. Ten pierwszy odcinek liczy sobie 27 km. Jutro, w poniedziałek, uczestnicy podzielą się na dwie kolumny, pierwsza uda się do Urzędowa, a druga do Opola Lubelskiego. We wtorek ta pierwsza dotrze do Księżomierza, a druga przekroczy Wisłę i dotrze do Solca nad Wisłą. Szóstego sierpnia celem pierwszej grupy będzie Ożarów w Świętokrzyskim, a drugiej Sienno w Mazowieckim. Kolejnego dnia lubelscy pielgrzymi przejdą przez Ostrowiec Świętokrzyski.

Co ważne, nie wszyscy pielgrzymi przejdą całą trasę. Część piechurów korzysta z opcji "Ile możesz", czyli podwożeni są na trasę kursującymi z Lublina autokarami. Rezygnujący odwożeni są z powrotem do Lublina. Koszt takiej usługi to 110 zł za jeden dzień.

Jak przypominają organizatorzy pielgrzymki, duszpasterze Archidiezecji Lubelskiej, pozwala ona przeżyć szczególne rekolekcje w drodze, połączyć trudy marszu z modlitwą we własnych intencjach.

Odległość z Lublina do Częstochowy trasą pielgrzymki to około 320 km. Celem wiernych jest uczestnictwo w nabożeństwie na Jasnej Górze, 15 sierpnia podczas święta Wniebowzięcia NMP, wraz z dziesiątkami tysięcy pielgrzymów z różnych stron kraju.