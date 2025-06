Skrajna nieodpowiedzialność. Zostawił córeczkę w rozgrzanym aucie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (23 czerwca) na parkingu jednego z lubelskich marketów. Przechodnie zauważyli, że w jednym z aut znajduje się małe dziecko. Dziewczynka znajdowała się sama w nagrzanym aucie, mając zaledwie trochę uchylone okno.

Świadkowie zdarzenia zareagowali błyskawicznie - wyciągnęli dziewczynkę z nagrzanego auta i wezwali służby ratunkowe.

- Po przebadaniu dziecka okazało się, że jego stan zdrowia jest dobry i nie wymaga hospitalizacji. Mężczyzna tłumaczył policjantom, że poszedł „tylko na chwilę” i zostawił dziecku lekko uchylone okno - mówi nadkomisarz Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.

Sprawę dokładnie badają policjanci z VII komisariatu w Lublinie. 33-letni ojciec dziewczynki może odpowiedzieć za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Grozi za to nawet 5 lat więzienia.

Przypominamy i apelujemy!

Wysoka temperatura, słońce oraz auto to nie jest dobre połączenie. Pozostawienie dziecka lub zwierzęcia w samochodzie nawet na kilka minut moze mieć tragiczne skutki. Wnętrze pojazdu nagrzewa się błyskawicznie – temperatura może przekroczyć 50–60°C w zaledwie kilka minut, co prowadzi do przegrzania organizmu, utraty przytomności, a nawet śmierci.

- Pamiętajmy, że każda sytuacja jest inna, jednak jeśli widzimy, że występuje zagrożenie życia lub zdrowia, to powinniśmy zaregagować i nie bać się - radzi nadkom. Kamil Gołębiowski. - Nim wybijemy szybę w aucie rozejrzyjmy się lub krzyknijmy, by sprawdzić, czy właściciel auta nie znajduje się w pobliżu.

Upały - jak sobie z nimi radzić?

W czasie upałów wysoka temperatura doskwiera każdemu, ale w szczególności powinnismy uważać na seniorów, dzieci oraz osoby chore. Podczas takiej pogody grozi nam poparzenie promieniami UV, odwodnienie, a w skrajnych przypadkach nawet udar słoneczny. Jest kilka rozwiązań, by ustrzec się przed negatywnymi skutkami upału:

Pij więcej wody niż zazwyczaj - można do niej dodać owoce lub zioła Jedz sezonowe owoce Nie wystawiaj się na nadmierne działanie promieni słonecznych - godziny, w których powinieneś przebywać w pomieszczeniu, to między 10:00 a 17:00 Wybieraj ubrania z lekkich i przewiewnych materiałów Unikaj nadmiernego wysiłku fizycznego Unikaj alkoholu Wietrz mieszkanie, a jeśli jest możliwość pozasłaniaj okna.

Co może świadczyć o przegrzaniu?